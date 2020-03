Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 4, il fortunatissimo reality show condotto da Alfonso Signorini che sta per avviarsi verso le battute finali di questa edizione. Ieri sera, mercoledì 18 marzo, è andata in onda una nuova puntata ricca di colpi di scena, durante la quale ci sono state ben due eliminazioni e anche la proclamazione del primo finalista di quest'anno. La puntata del Gf Vip 4 potrà essere rivista in replica streaming online sul sito web gratuito MediasetPlay.

Grande Fratello Vip 4, replica streaming del 18 marzo sul sito web MediasetPlay

Nel dettaglio, infatti, gli spettatori e fan del Grande Fratello Vip che si fossero persi l'appuntamento di mercoledì 18 marzo in televisione, possono recuperarlo in streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it e cliccando sulla sezione dedicata interamente al reality show, dove si potranno riguardare anche le altre puntate trasmesse nel corso delle settimane precedenti e tutti gli appuntamenti con il daytime che vengono trasmesse quotidianamente su Canale 5 e Italia 1.

Una puntata decisamente scoppiettante quella del reality show di ieri sera, durante la quale si è tornato a parlare dell'emergenza sanitaria italiana che ha affranto anche gli inquilini della casa di Cinecittà. In settimana tutti hanno avuto modo di potersi mettere in contatto con i loro cari e i loro familiari, che li hanno rassicurati su quanto sta accadendo in questi giorni all'esterno. Non sono mancati poi i momenti di contrasto, come quello che ha visto protagoniste Antonella Elia e Valeria Marini, le quali hanno avuto modo nuovamente di confrontarsi ma non c'è stato nessun segnale di riavvicinamento tra le due.

Occhi puntati anche sulle eliminazioni di questa settimana.

Doppia eliminazione dalla casa del GF Vip 4: fuori la Marini e Fabio Testi

Sono stati ben due i concorrenti eliminati dalla casa del Grande Fratello Vip 4: prima è toccato a Fabio Testi e poco dopo a Valeria Marini. In serata è stato proclamato anche il primo finalista di questa edizione: trattasi di Sossio, ex protagonista del trono over di Uomini e donne.

Intanto dal punto di vista degli ascolti, l'appuntamento di ieri sera con il Gf Vip 4 ha totalizzato un ascolto netto di circa 3.9 milioni di fedelissimi, fermandosi ad una media del 19% circa di share. Numeri positivi per il reality show condotto da Alfonso Signorini, che tuttavia non ha vinto la gara degli ascolti del prime time. Ad avere la meglio, infatti, è stata la pellicola Assassinio sull'Orient Express trasmesso su Rai 1, che ha raccolto una platea di oltre sei milioni di telespettatori con uno share del 22%.