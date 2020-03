Selvaggia Lucarelli, opinionista e scrittrice, da tempo impegnata nella lotta contro il cyberbullismo, nei giorni in cui le persone dovrebbero stare chiuse in casa, senza uscire se non estremamente necessario, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 740.000 followers, uno scatto di Paola Caruso. Nella foto, accompagnata da una didascalia, appare la ex Bonas del minimondo di 'Avanti un Altro', abbracciata a suo figlio, colpevole, a detta della Lucarelli, di essere uscita di casa senza un motivo strettamente necessario.

Selvaggia Lucarelli e il post pubblicato su Instagram

Selvaggia Lucarelli, una dei giudici della trasmissione televisiva 'Ballando con le stelle' ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto, presa dal profilo della showgirl calabrese, che ritrae la bellissima Paola Caruso a Milano. La soubrette con il suo bambino Michelino, ride felice in un prato a Milano, di fronte al Castello Sforzesco. Fin qui niente di male, se non fosse che, attualmente è vietato uscire da casa se non per validi motivi e comprovate necessità.

La didascalia della Lucarelli è pungente e non lascia spazio all'immaginazione: "Con un milione di follower questo genio posta foto all’aperto, anziché dire state a casa. Mannaggia a chi crea questi mostri". Il post pubblicato ha raggiunto oltre 20.000 cuoricini di apprezzamento e quasi 4.000 commenti. I commenti sono a sostegno di Selvaggia e, la maggior parte dei followers della scrittrice, sono contro Paola Caruso.

Qui sotto il post.

Il post di Paola Caruso e i commenti negativi dei followers

Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, Paola Caruso ha inserito come didascalia: "Ci siamo permessi dopo tanti giorni lontani da tutti un po’ di sole e aria fresca però con le dovute precauzioni e lontani da tutti soli soli .....Presto staremo giornate intere al parco."

Queste immagini che la ritraggono al Parco Sempione a Milano hanno scatenato una vera e propria rivolta sul web, al punto che la showgirl, ha dovuto disattivare i commenti in quanto, nella situazione critica in cui versa l'Italia e soprattutto il nord, gli utenti non hanno apprezzato questo momento di svago all'aria aperta da parte della ex Bonas di 'Avanti un Altro'.

Il popolo dei social ha commentato negativamente i suoi scatti, al punto che alcuni, hanno scritto: "È per gente come te che non basterà questa quarantena. Non si dice altro che stare in casa, e tu te ne vai a spasso". Altri hanno invece richiesto a gran voce l'intervento delle forze dell'ordine: "Chiamate la polizia e denunciatela”.

Dopo le accuse mosse dalla scrittrice di 'Dieci piccoli infami' e la reazione negativa avuta sui social da parte degli utenti, Paola Caruso non ha replicato.