Paolo Bonolis, uno dei più popolari conduttori di Canale 5, nella giornata di ieri, servendosi del suo profilo Instagram, ha condiviso il suo pensiero contro la decisione dell'azienda Mediaset di sospendere il suo programma 'Avanti un Altro'. La decisione del gruppo televisivo, a detta del presentatore, appare immotivata, dal momento che ci sono molte puntate che sono state registrate prima degli attuali decreti restrittivi attualmente in vigore nel nostro paese.

Paolo Bonolis e il post su Instagram contro la decisione di Mediaset

Nella giornata di ieri, il conduttore di 'Avanti un Altro', ha pubblicato due post sul suo profilo social, nei quali esprime il proprio disappunto relativo alla scelta presa dalla società Mediaset di interrompere la messa in onda del suo programma serale che tiene compagnia a milioni di persone. La prima foto pubblicata da Paolo è relativa al comunicato stampa di Mediaset nella quale sottolinea la parte che interessa il suo programma e la decisione aziendale di non mandarlo in onda.

Qui sotto quanto ha pubblicato Bonolis.

Il secondo post, riportato qui di seguito, invece, è relativo alla sua opinione riguardo alla decisione dell'azienda ed è accompagnato da questa didascalia: "Cari amici, ecco la mia risposta al comunicato stampa di Mediaset pubblicato nel post precedente".

Il disappunto di Paolo Bonolis e le sue considerazioni

Nell'immagine pubblicata su Instagram, Paolo Bonolis esprime in modo libero la sua opinione.

Il conduttore di 'Avanti un Altro' ha affermato di aver preso atto del comunicato di Mediaset che informava del fermo di tre trasmissioni, fra le quali la sua. Il disappunto del conduttore è stato scaturito dal fatto che le nuove puntate sono già pronte, essendo già state tutte registrate da diverso tempo. Paolo aggiunge, inoltre, che lo stop è immotivato considerando anche gli elevati ascolti e il seguito che ha il suo programma.

Il quiz televisivo tiene molta compagnia al pubblico che, in questi giorni difficili, avrebbe potuto almeno passare del tempo svagandosi grazie al suo show.

La reazione dei followers alla notizia

Dopo la pubblicazione di questi post, il conduttore di 'Avanti un Altro' ha ricevuto migliaia di cuoricini, come segno di apprezzamento. Non sono mancati inoltre commenti a favore di Paolo Bonolis, i followers di Paolo e i fan della trasmissione si sono infatti detti dispiaciuti per questa scelta. Da alcune frasi del pubblico che lo sostiene sui social, si percepisce che, nel periodo già difficile, il suo programma avrebbe allietato le serate degli italiani:

"Era l'unico momento di svago...", "Noooo perché?

Almeno in queste giornate tristi ed infinite un'ora di leggerezza le risate erano d'aiuto. Vi prego tornate subito.", "Hai fatto più che bene Paolo, eravate rimasti solo voi in questo momento di tristezza", "L'unico programma che ci tira su di morale lo tolgono, io non capisco", "L'unico momento di svago della mia quarantena...", "Noooooooooo e noi come facciamo senza di voi?!? Almeno due risate erano assicurate!!!", "Non toglieteci 'Avanti un Altro' proprio ora", "Era l'unica gioia...", "Un altro momento di svago interrotto! Perfetto", "Hai completamente ragione. Ripeto, senza senso!", "È vero, per quale motivo interrompere i programmi che ci tengono compagnia?

Non lo capisco davvero, è stata la prima cosa che mi sono chiesta appena ho preso atto del comunicato Mediaset. Mi auguro che venga rivista questa decisione", "Sono d'accordo è un programma di intrattenimento che regalava momenti di risata, perché sospenderlo in un momento così? Esso poteva distogliere per un'oretta l'attenzione per quanto riguarda questo periodo difficile", "Nooo e mio figlio come fa senza la tua trasmissione? Non vede l'ora che si fanno le 19".

Per il momento la trasmissione 'Avanti un Altro' è sospesa, ma chissà che Mediaset, visti i migliaia di commenti a sostegno di Paolo Bonolis, non decida di rivedere questa decisione.