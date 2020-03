Gli spoiler della nota soap opera Il Paradiso delle signore riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, Rocco, interpretato da Giancarlo Commare, sarà assai triste per la partenza di Marina. Frattanto Riccardo deciderà di chiudere la storia con Ludovica, ma la donna gli farà una sorpresa inaspettata. Successivamente Gabriella avrà alcuni problemi, poiché riceverà delle critiche per la sua nuova collezione. Di seguito i dettagli delle anticipazioni de Il Paradiso delle signore.

Rocco angosciato per la partenza di Marina

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 16 al 20 marzo, Rocco sarà ancora molto angosciato per la partenza di Marina, così Irene cercherà di consolarlo il più possibile. Nel frattempo Riccardo vorrebbe chiudere definitivamente la relazione con Ludovica. Quest'ultima farà una sorpresa improvvisa al suo amato: con l'aiuto di Adelaide, deciderà di dichiarare il suo fidanzamento. Successivamente uscirà la nuova collezione di Gabriella, la quale includerà un bikini decisamente provocante per l'epoca in questione.

Per tale ragione il Paradiso riceverà una recensione negativa.

Luciano invita Silvia a cena

Ludovica avrà alcuni sospetti riguardo l'integrità di Ravasi nel gestire il suo patrimonio. In seguito Gabriella, dopo aver ricevuto alcune critiche negative per la sua collezione, verrà appoggiata da un personaggio molto famoso in tv. Più tardi Luciano per amore di Federico proverà a sistemare il suo rapporto con Silvia e la inviterà a cena fuori per il suo compleanno.

Nel frattempo Riccardo rivelerà a Umberto e Adelaide che la sua relazione con Ludovica è finita. Dopo la notizia, Umberto sarà dalla parte di suo figlio, mentre la contessa non sarà molto d'accordo con la scelta di Riccardo. Poi durante la cena del compleanno di Silvia, i Cattaneo incontreranno Ennio e Clelia. Successivamente Vittorio guarderà i risultati delle analisi arrivate dalla Svizzera e scoprirà che Marta non potrà più avere dei figli.

Frattanto Luciano confesserà a Clelia che non potrà mai accoglierla nella sua vita, la donna non si farà condizionare dalle sue parole e prima di recarsi all'appuntamento con Ennio ci riproverà di nuovo.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Paradiso delle signore

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle signore è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato RaiPlay.it. All'interno della piattaforma si possono trovare anche alcuni video-clip interessanti, relativi alle anticipazioni e ai personaggi della soap opera milanese.