Tornano le anticipazioni settimanali della soap americana Beautiful, in particolare riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 da lunedì 16 a domenica 22 marzo.

Nel consueto orario delle 13:40, i telespettatori assisteranno a clamorose novità come quella che vedrà Ridge e Taylor baciarsi proprio sotto gli occhi di Brooke, la quale non la prenderà affatto bene.

Thomas intanto, dopo il suo ritorno a Los Angeles, comincerà a legarsi sempre di più a Hope, così come farà anche il piccolo Douglas, che comincerà a vedere la Logan come una mamma.

Beautiful, anticipazioni: Taylor e Ridge si baciano sotto gli occhi di Brooke

Nuovi ed entusiasmanti episodi di Beautiful terranno compagnia ai milioni di fan nel corso della prossima settimana, dove Brooke assisterà suo malgrado, al bacio tra Ridge e Taylor.

I due infatti, dopo aver saputo della morte della moglie di Thomas, si avvicineranno sempre più e, tra una chiacchierata e l'altra, arriveranno a baciarsi, proprio sotto gli occhi della Logan, che ne rimarrà scioccata. Brooke chiederà spiegazioni ai diretti interessati, i quali però negheranno con fermezza l'accaduto.

Spoiler Beautiful fino al 22 marzo: Brooke furiosa arriva alle mani con Taylor

Mentre Brooke non si capaciterà del fatto che il marito possa aver baciato un'altra donna, Bill si sentirà in colpa per come si è comportato in passato con la defunta nipote Caroline e troverà consolazione in Katie.

Tra Taylor e Brooke invece, gli animi si surriscalderanno tanto che, le due arriveranno alle mani. Eric nel frattempo, cercherà in tutte le maniere di trattenere Sally alla Forrester Creations, mentre Thomas sembrerà avere delle mire su Hope.

Beautiful, trame 16-22 marzo: Thomas vuole conquistare Hope?

Le anticipazioni sulle puntate in onda dal 16 al 22 marzo prossimi, svelano inoltre che, il piccolo Douglas instaurerà un legame speciale con Hope, arrivando a considerarla come una mamma. Il figlio di Thomas infatti, sembrerà voler sostituire la defunta madre Caroline proprio con Hope e il loro profondo legame comincerà a destare la preoccupazione di Liam.

Thomas invece, sembrerà voler approfittare del legame tra Douglas e Hope e comincerà a fantasticare di rifarsi una vita proprio con la Logan. Anche Taylor, parlando con Ridge, sembrerà vedere di buon occhio un'eventuale relazione tra i due.

Questo e molto altro nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 16 al 22 marzo su Canale 5, a partire dalle ore 13:40. Si ricorda che, per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.