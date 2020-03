Prosegue tutti i giorni l'appuntamento su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore, che andrà in onda anche nella settimana che va dal 22 al 28 marzo 2020 con nuovi episodi in prima visione assoluta che si preannunciano decisamente scoppiettanti. Occhi puntati su Christoph, il quale riuscirà finalmente a scoprire dell'accordo che c'è tra Annabelle e il vecchio Saafeld mentre Lucy verrà aiutata a trovare un nuovo lavoro.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore al 28 marzo: Denise scompare, i sospetti su Annabelle

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore che saranno trasmesse fino al prossimo 28 marzo rivelano che Jessica trascorrerà con Henry e colei che sarà la sua futura suocera dei momenti che apparentemente sembrano essere felici e spensierati.

Lucy, invece, sente l'esigenza di vivere una nuova sfida dal punto di vista professionale e così Paul la aiuterà a trovare un nuovo lavoro che possa soddisfarla.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera tedesca rivelano che Denise sparirà nel nulla: in un primo momento i sospetti si concentreranno subito su Annabelle, che tutti ritengono responsabile di questa scomparsa. Joshua è a dir poco disperato per quello che sta succedendo e si metterà subito alla ricerca della sua amata, sperando che non sia successo nulla di brutto.

Intanto Marianne proverà in tutti i modi a convincere Henry che in realtà Jessica sta con lui soltanto per una questione economica e in questo modo proverà a separare sua figlio dalla donna ma i suoi tentativi risulteranno inutili. Nel frattempo il piano diabolico di Annabelle prenderà una bruttissima piega: nel corso dei prossimi episodi di Tempesta d'amore vedremo che Joshua dovrà mettere a repentaglio la sua stessa vita per poter salvare quella di Denise.

Valentina esce dal carcere

Anche Christoph capirà che la situazione è più grave del previsto e si renderà conto di essere l'unico a poter fermare quella che è la furia omicida della sua figliastra, disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Nel corso delle prossime puntate della soap tedesca in onda fino al 28 marzo, inoltre, assisteremo al ritorno a casa di Valentina, la quale finalmente verrà rilasciata e potrà tornare a casa dai suoi familiari che la stanno aspettando.

Al suo fianco ci sarà Fabien, il quale si renderà conto di quanto ha sofferto la sua fidanzatina durante la permanenza in carcere e per questo le giurerà che non la lascerà mai da sola. Dopo che Denise e Joshua saranno ufficialmente salvi in seguito alla follia di Annabelle, cominceranno a pensare al loro matrimonio: ormai niente e nessuno potrà impedire ai due di unirsi.