Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 nella settimana dal 16 al 21 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Felipe nel tentativo di salvare Ramon dal suicidio, verrà centrato da un colpo di pistola, mentre Samuel Alday offenderà Lucia Alvarado.

I medici diagnosticheranno una lesione celebrale a Tito

In particolare, Felipe si renderà conto che Ramon sarà sempre più scosso dalla morte di Trini e cercherà di togliersi la vita.

Proprio per questo motivo, l'avvocato correrà immediatamente in casa Palacios, ma durante il tentativo di salvataggio dell'amico, verrà centrato da un colpo d'arma da fuoco. Nel frattempo, Tito sverrà dopo un combattimento e i medici scopriranno che l'uomo avrà una lesione celebrale che potrebbe costargli la vita e quindi, gli consiglieranno di non combattere più. Poco dopo, Iñigo avrà la notizia che il suo uomo non potrà più prendere parte agli incontri e si dispererà, in quanto senza i combattimenti vinti di Tito, non potrà più pagare il debito contratto con Batan.

Intanto, quest'ultimo pretenderà che Samuel Alday uccida per conto suo, perché Filo è stato arrestato. Infatti, solo così l'uomo potrà restituire tutti i soldi dei Marchesi di Valmez che gli aveva promesso.

Felipe si riprenderà dal colpo d'arma da fuoco

Intanto, Lolita assumerà una balia per Milagros e Celia sarà molto infastidita da questa decisione presa dalla donna, nonostante abbia suo marito Felipe ricoverato in ospedale, per lo sparo subito.

Leonor rassicurerà Iñigo, dicendogli che se gli dovessero occorrere soldi, glieli presterà lei senza nessun problema. Invece, Mendez rilascerà Ramon perché constaterà che lo sparo ai danni del marito di Celia sarà stato involontario, ma l'uomo sarà comunque disperato per ciò che avrà fatto all'Alvarez Hermoso. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei medici, Felipe si riprenderà, ma al suo fianco ci sarà Lucia Alvarado e non sua moglie.

A quel punto, l'avvocato rimarrà senza parole per la mancanza di attenzione di Celia nei suoi confronti e si renderà conto che per lei esisterà soltanto la piccola Milagros.

L'Alday darà del codardo a Felipe

Intanto, Telmo chiederà a Felipe di poter formalizzare la sua storia d'amore con l'amata Lucia, ma l'avvocato consiglierà di usare la massima prudenza per non incorrere nelle malelingue di Acacias 38. Nonostante ciò, l'ex parroco e la Alvarado faranno a modo loro, anche se la donna riterrà opportuno parlare prima con Samuel, che però non apprezzerà per niente il gesto e le farà sapere, che prima o poi si vendicherà di lei.

Il giorno dopo la minaccia dell'Alday, Telmo e Lucia organizzeranno una merenda a La Deliciosa per ufficializzare il loro rapporto, ma questo evento verrà interrotto da Samuel, che offenderà la coppia e dirà a Felipe che un codardo. Al termine di queste discussioni, la balia di Milagros entrerà in camera di Celia, sarà sconvolta da ciò che vedrà e deciderà di scappare da Acacias.