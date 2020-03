Pamela Barretta ed Enzo Capo, usciti felicemente dallo studio di Uomini e Donne, trono over, qualche mese fa, si sono lasciati. A darne annuncio è stata la dama del parterre femminile che, rispondendo alle domande dei suoi followers comunica il triste epilogo della sua relazione che andava avanti da qualche mese con il bell'imprenditore Enzo.

Le domande a Pamela Barretta su Instagram

Nel pomeriggio Pamela Barretta si è intrattenuta virtualmente nell'ormai famoso format Instagram "Domande e Risposte", in cui i followers interagiscono con gli influencer, facendo domande e i personaggi pubblici rispondono ai loro seguaci.

Alla domanda di un fan che le ha chiesto: "Ti sei lasciata con Enzo?", la bella pugliese ha risposto: "Sì, mi ha lasciata". Le è stato chiesto come andasse la relazione con il cavaliere, la risposta della dama è stata: "Ha altro per la testa".

"Ma è uno scherzo che Enzo ti ha lasciata??" ha chiesto un altro utente e la Barretta ha risposto: "No, Sono vecchia io". Dallo scambio di risposte con i suoi seguaci, Pamela ha lasciato intendere che la relazione con l'imprenditore è terminata.

La replica di Enzo Capo sul termine della relazione

Non è mancata poco fa la replica di Enzo Capo che, probabilmente dopo aver visto le storie Instagram di Pamela, ha pubblicato questa foto sul suo profilo.

La didascalia è parlante e chiarisce meglio la posizione dell'imprenditore:

"Non ho lasciato Pamela! Se una donna non ti da’ attenzioni da più di 2 mesi, non ti dice mai che tiene a te o che le manchi, e non ti fa sentire desiderato, posta solo foto che la ritraggono sola, tranne che in rare occasioni.......Per portare avanti una storia bisogna essere in due!!

Mi state bombardando sui social!! Dalla mia donna mi devo sentire desiderato!!!!"

A detta di Enzo, quindi, sembra che il termine della loro relazione sia invece da trovare in un allontanamento da parte della dama del trono over di Uomini e donne.

La storia d'amore fra Pamela ed Enzo

Sembrava procedere a gonfie vele la relazione fra Pamela Barretta ed Enzo Capo che si erano conosciuti nel dating show di Canale 5 'Uomini e Donne'.

La coppia era uscita quest'autunno dal programma ed erano entrambi felici ed innamorati. Enzo già dall'inizio, aveva rivelato di volere subito un figlio, mentre Pamela voleva attendere un po' prima di allargare la famiglia. I due fidanzati da subito sembravano inseparabili ed avevano fatto dei viaggi insieme: a Budapest, dove il bell'imprenditore affitta degli appartamenti, e a Dubai. Nessuna nuvola sembrava esserci all'orizzonte, ma sembra che qualcosa abbia minato il loro rapporto, allontanando il lieto fine che sognavano.