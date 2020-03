La televisione italiana cambia i propri palinsesti in virtù dell'emergenza del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. A partire da lunedì 16 marzo 2020 saranno diverse le novità dei palinsesti Rai e Mediaset sia in daytime che in prima serata. Su Rai 1, per esempio, non ci sarà più l'appuntamento quotidiano con La prova del cuoco mentre su Canale 5 sono previste le repliche di Forum e di Avanti un altro.

Le novità dei palinsesti Rai e Mediaset: stop per La prova del cuoco

Partiamo dalle variazioni al palinsesto di Rai 1 previste a partire da lunedì 16 marzo.

Al mattino, alle ore 12, non ci sarà più l'appuntamento con La prova del cuoco condotta da Elisa Isoardi, sostituito da una versione 'extra large' di Storie Italiane, che dedicherà ampio spazio all'attualità e alle novità sul Coronavirus.

A seguire alle ore 14 salterà anche l'appuntamento con Vieni da me: il talk show verrà sostituito da La Vita in diretta che anticiperà la sua messa in onda. A seguire alle 15.40 confermato l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore e poi a seguire ritornerà l'attualità con La vita in diretta.

Alle 18.45 ci sarà Flavio Insinna con L'Eredità a tenere compagnia agli spettatori di Rai 1 e poi alle 20.40 ci saranno I Soliti Ignoti (seppur con puntate in replica).

Piccoli variazioni anche al palinsesto di Rai 3 a partire da lunedì 16 marzo. Al mattino, infatti, non ci sarà più l'appuntamento con Agorà condotto da Serena Bortone, sostituito da Rai News e da un'edizione del Tg 3.

Mattino 5 in onda senza Federica Panicucci

Variazioni in programma anche sulle reti Mediaset, dove a partire da questo lunedì 16 marzo non ci sarà più Federica Panicucci al timone di Mattino 5. In una nota stampa diramata nel pomeriggio, il Biscione ha fatto sapere che da lunedì il programma sarà incentrato solo ed esclusivamente sulle novità del Coronavirvirus e sarà condotto da Francesco Vecchi in solitaria.

A seguire alle 11 ci saranno le repliche di Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli, di cui al momento sono state stoppate le registrazioni. Dopo l'appuntamento con le soap opera, tornerà Maria De Filippi con Uomini e donne anche se da lunedì 23 marzo anche il dating show sentimentale sarà sostituito da una serie di film.

Al termine della soap Il Segreto, invece, ci sarà Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso che proseguirà regolarmente la sua messa in onda in diretta. Stoppate, invece, le nuove puntate di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis. Una scelta che non è piaciuta per niente al conduttore, il quale ha fatto presente sui social che tutte le puntate di questa edizione sono state registrate diverso tempo prima che scoppiasse il caso Coronavirus e quindi non si spiega perché Mediaset abbia scelto di interrompere la messa in onda delle nuove puntate del game show.