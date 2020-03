Una nuova serie crime con una tematica attuale e di grande impatto debutterà stasera 15 marzo su Rai1 a partire dalle 21:25. Si tratta di 'Bella da morire', miniserie in quattro puntate che parla di femminicidio, prodotta da Cattleya e Rai Fiction. La protagonista è Cristiana Capotondi che dà il volto alla protagonista, l'ispettrice di polizia Eva Cantini. Con l'ossessione per i femminicidi e un carattere spigoloso, la poliziotta si trasferirà da Roma all'immaginaria Lagonero, sua città natale, per aiutare la sorella ad affrontare un periodo difficile.

Eva Cantini non si districherà solo tra questioni familiari e contrasti con i colleghi, ma dovrà risolvere anche un complicato caso di omicidio in cui la vittima è una ventenne.

Cristiana Capotondi è Eva Cantini, la protagonista di 'Bella da morire'

Nella miniserie 'Bella da morire' la protagonista è l'ispettrice Eva Cantini, una giovane donna tenace, determinata, irascibile e irruente. La poliziotta non è facile da gestire e poco incline alla socialità per cui sarà difficile il suo inserimento nel commissariato, considerata la 'cattiva fama' consolidata nella Capitale dove i colleghi la descrivono come 'una pazza e ossessiva rompiscatole'.

L'unica caratteristica positiva, secondo gli altri, è la sua competenza nei casi di femminicidio nei cui confronti nutre una profonda ossessione che giustifica dichiarando: "Viene uccisa una donna ogni 72 ore e 9 volte su 10 il colpevole è di genere maschile. Non sono io ad avere problemi con gli uomini. Sono gli uomini ad avere un problema con le donne". Eva Cantini è interpretata da Cristiana Capotondi, che dà anima e voce ad una donna emancipata e diffidente verso gli uomini.

In 'Bella da morire' l'attrice romana si ritrova ancora una volta a ricoprire il ruolo di una donna forte e in lotta contro la violenza di genere come Lucia Annibali in 'Io ci sono' e la protagonista di 'Nome di donna' di Marco Tullio Giordana.

In 'Bella da morire' un team di tre donne a caccia della verità sulla morte di Gioia

Ad animare le vicende della serie tv di Rai1 'Bella da morire', oltre all'ispettrice Eva Cantini (Cristiana Capotondi), tra i personaggi femminili di spicco c'è il procuratore capo Giuditta Doria (Lucrezia Lante della Rovere), una stimata professionista dedita al suo lavoro che diventerà una sorta di mentore per la protagonista, e l'anatomo-patologa Anita Mancuso (Margherita Laterza), una giovane promessa della medicina legale dai comportamenti bizzarri.

Il team composto dall'ispettrice Cantini, il giudice Doria e la dottoressa Mancuso indagherà sull'omicidio di Gioia Scuderi con l'aiuto del poliziotto Marco Corvi (Matteo Martari).