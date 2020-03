Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si potrà assistere a una storyline dai toni molto leggeri e spensierati che saprà però anche far riflettere e commuovere. La piccola Bianca Boschi troverà una cagnolina a cui si affezionerà moltissimo, tuttavia Giulia non condividerà affatto l'entusiasmo della bambina. Ovviamente, come in tutte le favole, ci sarà poi un ripensamento da parte di nonna Poggi, ma questa storyline riserverà comunque delle sorprese. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa tenera storyline, che andranno in onda dal 30 marzo al 3 aprile alle 20:45 su rai 3.

Va ricordato inoltre che Un posto al sole verrà trasmesso regolarmente con i nuovi episodi fino a venerdì 10 aprile.

Un cane a Palazzo Palladini

Dopo quattro anni dall'ultima apparizione di un animale domestico ad Un posto al sole, alla Terrazza arriverà una tenera cagnolina. Nell'ormai lontano 2016, il simpatico cane Pipita faceva compagnia al burbero Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), innescando una serie di buffe situazioni che i fan apprezzarono molto. Nelle prossime puntate l'espediente narrativo che permetterà questa scelta sarà dato dalla piccola Bianca (Sofia Piccirillo) che troverà una cagnolina.

Non viene chiarito in che modo questo avverrà, se la bimba la troverà per strada o nel parco di Palazzo Palladini, in ogni caso la piccola si legherà molto alla bestiola anche se, almeno inizialmente, sua nonna non sarà dello stesso parere.

La nonna non è convinta di tenere la cagnolina trovata da Bianca

Dopo la brutta storia delle truffe romantiche, Giulia (Marina Tagliaferri) sarà coinvolta in questa vicenda dai toni decisamente più leggeri.

Nonna Poggi, solitamente molto gentile ed accondiscendete con tutti, non vedrà affatto di buon occhio il fatto che Bianca abbia portato una cagnolina alla Terrazza. Tuttavia, c'è da dire che dopo qualche momento di perplessità, la donna si farà intenerire e la sua prospettiva di allontanare di casa l'animale inizierà a vacillare.

Il segreto di Giulia

Dopo i primi tentennamenti, Giulia si affezionerà moltissimo alla cagnolina al punto che arriverà persino a discutere con Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) su come poter gestire l'animale.

In questo confronto la Poggi avrà anche modo di svelare quale sia il vero motivo che la porta ad essere titubante nei confronti dell'animale. Purtroppo, non si sa per quanto la cagnolina resterà alla Terrazza, in ogni caso, considerate le recenti defezioni di Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti), avere una presenza in più che porta scompiglio in casa non potrà che far piacere agli spettatori.