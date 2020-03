Nonostante sia stata costretta ad abbandonare il gioco del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe rimane al centro dei pensieri dei suoi ex compagni di viaggio, in particolare in quelli di Andrea Denver. Il modello sembra essere rimasto particolarmente scosso dall'abbandono della conduttrice, con la quale ha instaurato un rapporto di forte complicità sin dall'inizio del Reality Show e che ha alimentato anche il Gossip. In un dialogo con Patrick, Denver si è augurato che Adriana stia bene e che li stia guardando, ammirando nel contempo lo scatto fatto insieme per il calendario del Gf Vip.

Andrea Denver al Gf Vip: 'Spero che Adriana stia bene'

Sono passati pochi giorni dall'addio clamoroso di Adriana Volpe costretta, suo malgrado, a lasciare la casa del Gf Vip a causa di un grave lutto familiare. Si è infatti venuti a sapere che, il suocero della conduttrice, ha perso la vita dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Solo poche ore fa, Adriana è tornata sui social, ringraziando tutti per l'affetto dimostratole, mentre Andrea Denver nella casa di Cinecittà non ha potuto fare a meno di ripensare alla donna, lasciandosi andare ai ricordi durante una conversazione con Patrick.

Denver non solo ha sottolineato la bellezza della conduttrice, ma si è augurato che stia bene e che li stia guardando.

Denver sente la mancanza di Adriana Volpe al Gf Vip

Il bel modello si è lasciato andare alle emozioni parlando con Patrick e, inaspettamente ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni, la foto scattata in occasione del calendario del Gf Vip ed in cui sono ritratti lui e Adriana insieme.

Come noto, Denver non ha mai nascosto di essere e attratto da Adriana e questo, nel corso delle settimane, ha alimentato i pettegolezzi su una possibile storia tra i due. Sta di fatto che, entrambi non hanno mai nascosto la stima reciproca e che li ha portati a costruire una bellissima amicizia all'interno del programma. Intanto, nella casa del Gf Vip, continuano le liti e le discussioni, in particolare tra Antonella e Zequila.

Quest'ultimo e stato accusato dalla Elia di aver fatto un appello agli italiani per farla uscire mercoledì prossimo. Tra di loro sono volate parole grosse, con Antonella che ha dato del 'patetico' al suo compagno di avventura. Mentre non è ancora ben chiaro quanti concorrenti verranno eliminati nella diretta del prossimo 25 marzo: i gieffini ancora reclusi nella Casa di Cinecittà, potrebbero ricevere le ultime notizie riguardanti Adriana Volpe. La donna nelle ultime ore ha postato su Instagram un video con tutte le più belle immagini all'interno della casa del Gf Vip, corredato da un ringraziamento a tutti i suoi ex compagni di viaggio, Andrea Denver compreso.