Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Otello rientrerà a Napoli, turbando la serenità dei suoi conoscenti di Palazzo Palladini. Nel frattempo Eugenio metterà in pericolo tutti i suoi cari, indagando sui traffici del temibile clan Tregara, mentre Marina si avvicinerà sempre di più alla verità sull'omicidio di Sebastiano. La scelta di una baby sitter per Irene, diventerà occasione di scontro tra Filippo e Serena, mentre Bianca porterà un nuovo amico alla "Terrazza". Di seguito le trame e le anticipazioni approfondite delle puntate che andranno in onda la settimana dal 23 al 27 marzo alle 20:45 su Rai 3.

Intanto va ricordato che Un posto al sole andrà regolarmente in onda fino a venerdì 10 aprile, con i nuovi episodi.

Lunedì 23 marzo: torna Otello

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Otello rientrerà da solo a Napoli creando malumori tra gli abitanti di Palazzo Palladini, preoccupati per quello che potrebbe combinare l'ex vigile Testa. Eugenio Nicotera (Paolo Romano), deciso a tutto pur di tenere la sua famiglia al sicuro, cercherà il supporto di Raffaele (Patrizio Rispo).

Intanto Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) ragioneranno sull'esigenza di trovare una baby sitter per la piccola Irene (Greta Putaturo), ma la banale discussione degenererà rapidamente in una lite.

Martedì 24 marzo: un nuovo amico per Bianca

In questo episodio di Un posto al sole, Bianca (Sofia Piccirillo) porterà alla "Terrazza" un nuovo amico, tuttavia nonna Giulia (Marina Tagliaferri), solitamente molto ospitale e accogliente, non sarà affatto d'accordo. A Palazzo Palladini sarà in atto una battaglia a suon di schermaglie e dispetti tra Guido (Germano Bellavia), Renato (Marzio Honorato) e Otello (Lucio Allocca).

Nel frattempo Eugenio, sempre più deciso a tenere Viola all'oscuro del suo lavoro, si scontrerà con Raffaele e Ornella (Marina Giulia Cavalli) sulla gestione di questa situazione delicata.

Mercoledì 25 marzo: Eugenio mette tutti in pericolo

Viola (Ilenia Lazzarin) si inquieterà molto, dopo avere scoperto che Eugenio le ha mentito per proteggerla, nel frattempo quest'ultimo farà una mossa azzardata che potrebbe mettere in pericolo anche i suoi familiari.

Sull'altro versante, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) compirà un'azione che potrebbe peggiorare il rapporto, già precario, tra Filippo e Serena.

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) cercherà di parlare con Otello per spingerlo a far pace con Guido e Renato.

Giovedì 26 marzo: prosegue la ricerca di una baby sitter per Irene

In questo episodio di Un posto al sole, Filippo e Serena saranno impegnati nella ricerca di una baby sitter adeguata per la piccola Irene, tuttavia l'impresa non risulterà affatto facile. Eugenio cercherà di dare una svolta alle indagini, concentrando le sue attenzioni su un particolare membro del clan Tregara.

L'avvocato Aldo Leone (Luca Capuano) dovrà avvertire Marina (Nina Soldano) del fatto che non abbia ottenuto riscontri sui racconti dell'assistente di Sebastiano, tuttavia la Giordano inizierà a mettere assieme tutti i tasselli del puzzle.

Venerdì 27 marzo: Marina vicina alla verità

Nell'ultimo episodio settimanale di Un posto al sole, Marina parlerà con l'avvocato Leone delle sue intuizioni e gli rivelerà quale pista seguire, tuttavia sarà necessario muoversi con cautela per non destar sospetti e reazioni pericolose in quello che dovrebbe essere il vero assassino di Sebastiano.

Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) cercherà di svincolarsi dalla morsa del boss Mariano Tregara (Lello Giulivo), mentre Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) si confronteranno sull'eventualità di accettare o meno la proposta del magistrato Nicotera.