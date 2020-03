Gli spoiler della famosa telenovela Un posto al sole riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, Filippo e Serena saranno in continuo disaccordo, poiché dovranno scegliere una babysitter per Irene. La coppia con il tempo inizierà ad allontanarsi. Nel frattempo la piccola Bianca farà la conoscenza di un nuovo amico, ma Giulia sembrerà infastidita dalla situazione. Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Un posto al sole.

Un posto al sole: Filippo e Serena si scontrano

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 23 al 27 marzo, Eugenio chiederà l'aiuto di Raffaele per cercare di sistemare la situazione con Viola, ma non sarà molto facile. Nel frattempo Filippo e Serena non si troveranno d'accordo con la scelta della babysitter per Irene e si scontreranno sul da farsi. Più tardi il ritorno di Otello creerà alcuni problemi per gli abitanti di Palazzo Palladini. Poi Eugenio sarà deciso a tenere all'oscuro Viola riguardo le ultime vicende, ma Ornella e Raffaele non condivideranno il comportamento dell'uomo e non sapranno come comportarsi.

Frattanto Renato e Guido avranno ancora dei problemi con Otello a causa del condominio. Successivamente Bianca conoscerà un nuovo amico e penserà di accoglierlo alla Terrazza, ma Giulia non sarà molto d'accordo con la decisione di sua nipote.

Viola discute con Eugenio

Roberto Ferri prenderà una decisone improvvisa, senza dire nulla a Filippo. In seguito Viola avrà una brutta discussione con Eugenio, poi l'uomo prenderà una decisione importante.

Nel frattempo Vittorio cercherà di convincere Otello a far pace con Guido e Renato. Più tardi Aldo Leone cercherà delle prove utili riguardo le rivelazioni dell'assistente di Sebastiano Rosato, poi andrà a parlare con Marina, ma non avrà buone notizie da darle. Successivamente Viola deciderà di rimanere accanto al marito, Eugenio, invece, cercherà in tutti i modi di dare una svolta alle indagini e punterà su un membro del clan Tregara.

Intanto, Serena e Filippo saranno sempre più freddi e distanti. Alberto, invece, cercherà di allontanarsi dal boss Tregara, mentre Susanna e Niko prenderanno in considerazione la proposta di Nicotera. Successivamente Marina andrà a parlare con l'avvocato Leone riguardo la pista che potrebbe far scoprire il vero colpevole dell'omicidio di Sebastiano Rosato.

