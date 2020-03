Gli spoiler della famosa soap opera Un posto al sole riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, Filippo e Serena saranno ormai decisi a lasciarsi definitivamente e firmeranno le carte per la separazione. In seguito Arianna partirà per Londra, mentre Viola tornerà a Napoli per festeggiare la festa del papà. Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Un posto al sole.

Filippo sempre più vicino a Cristiana

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 16 al 20 marzo, Filippo e Serena saranno ormai molto distanti, l'uomo sarà sempre più vicino a Cristiana, con la quale sarà sempre più intimo.

Nel frattempo Vittorio e Patrizio finiranno i lavori nel seminterrato, ma avranno alcuni problemi di organizzazione. Più tardi Arianna pianificherà la sua partenza per Londra e sarà notevolmente delusa dal comportamento dei suoi amici cari, poiché sembreranno fregarsene della sua situazione. Poi Arianna si recherà in Aeroporto, ma prima di salire sull'aereo riceverà una bella sorpresa.

Filippo e Serena decidono di lasciarsi

Filippo e Serena saranno oramai decisi ad andare oltre e a ricominciare con le proprie vite, pertanto la coppia si preparerà a firmare le carte per la separazione consensuale.

Frattanto Mariella vorrà invitare al suo matrimonio Carla e Rosaria, così Alex dovrà decidere quale dei genitori porterà alle nozze. Successivamente Raffaele sarà alquanto adirato per il comportamento di Patrizio e deciderà di vendicarsi, poiché l'uomo vorrà concordare delle regole concrete per le sue visite al seminterrato. Nel frattempo Alex sarà assai angosciata dal clima agitato in casa sua e deciderà di organizzare un incontro tra sua madre e Carla.

Poi Niko scoprirà che Susanna si è iscritta al corso di magistratura, senza farne parola con nessuno.

Viola torna a Napoli per festeggiare la festa del papà

Viola arriverà a Napoli insieme ad Antonio per festeggiare la festa del papà, così potrà trascorrere alcuni giorni felici insieme alla sua famiglia. Nel frattempo, dopo il confronto tra Carla e Rosaria, Alex e Mia potranno finalmente rilassarsi con i propri cari.

Successivamente Marina deciderà di rimanere al fianco di Fabrizio, poi la donna riceverà un'importante informazione, la quale potrebbe essere utile a dimostrare l'innocenza di Rosato. Intanto Eugenio tenterà di alleviare le preoccupazioni con Viola, mentre Marina rivelerà a Fabrizio le sue ultime scoperte, utili ad aiutare l'uomo. Poi Giulia penserà ad una tata da consigliare a Serena. Infine, Filippo continuerà a frequentare Cristiana.