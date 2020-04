Una ex protagonista del Grande Fratello Vip 4, che è stata considerata la vincitrice morale di questa edizione, da quando è tornata alla vita di tutti i giorni continua a fare i conti con dei pettegolezzi. Sul web non smettono di circolare voci su una presunta crisi tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli, che stanno passando la quarantena ancora distanti. Nelle scorse ore la nota conduttrice si è servita di una diretta sui social con l’ex coinquilina Antonella Elia, per far sapere a coloro che la seguono come mai lei e il padre di sua figlia non vivono sotto lo stesso tetto.

L’ex gieffina ha soprattutto messo a tacere le voci che parlano della sua separazione dal marito Roberto Parli, rivelando i veri motivi per cui sono lontani. Quest’ultimo a detta della Volpe, sarebbe ancora in Svizzera a causa di impegni lavorativi che non possono essere rimandati.

Il settimanale ‘Chi’ svela che la Volpe e il marito stanno vivendo un momento di sofferenza

Adriana Volpe, ex concorrente della quarta edizione del GF Vip, venerdì 24 aprile 2020 ha intrattenuto i suoi fan facendo una diretta su Instagram con la sua compagna di viaggio Antonella Elia.

Le due ex gieffine hanno parlato sia dei momenti vissuti nella casa più spiata d’Italia, e delle loro rispettive famiglie. La conduttrice che si è vista costretta a concludere il suo percorso nel Reality Show prima del previsto, durante la lunga chiacchierata virtuale ha spiegato per quale motivo lei e il padre di sua figlia non stanno trascorrendo la quarantena insieme. La lontananza tra i due coniugi inizialmente è stata resa nota sulle pagine dell’ultimo numero in edicola del settimanale ‘Chi’, in cui sono state riportate le seguenti parole: “Adriana e Roberto stanno vivendo un momento di sofferenza.

Ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”.

L’ex gieffina smentisce la crisi con Roberto Parli

Adriana Volpe ha colto l’occasione per tornare quindi a smentire qualsiasi voce di corridoio su una probabile rottura tra lei e suo marito, compresa l’indiscrezione lanciata dal magazine diretto da Alfonso Signorini. L’ex gieffina riguardo al fatto che Roberto Parli si trovi ancora in Svizzera, ha dichiarato che starà lontano da lei ancora per altre settimane a quanto pare per motivi di lavoro.

La 46enne ha continuato a parlare dell’uomo che ha sposato, affermando: “C’è una situazione delicata che deve affrontare, è giusto che in questo momento sia concentrato sulle sue cose. Noi siamo qui, però con il cuore siamo là”. Per concludere la Volpe ha sottolineato di essere tornata a Roma sia per recuperare le giornate perse, e per consentire a sua figlia Gisele di studiare.