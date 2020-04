Uno degli ex concorrenti più apprezzati dal pubblico del GF Vip 4, di recente è tornato a parlare dell’esperienza che ha avuto modo di rivivere per la terza volta. Ovviamente il vip in questione è Patrick Ray Pugliese, già conosciuto dai telespettatori per aver partecipato al Reality Show in due passate edizioni. Dopo aver ammesso di aver sperato di poter vincere, lo storico gieffino è tornato a parlare nuovamente di Antonella Elia. Il 42enne si è espresso sulla famosa spinta che la showgirl torinese è convinta di aver ricevuto da lui: “A me Antonella piaceva molto da spettatore negli anni ’90 a Non è la Rai.

Anche se non mi avesse perdonato io l’avrei colta in flagranza di bugia”.

Patrick ammette di aver sperato di poter vincere il GF Vip

Patrick Ray Pugliese, l’ex protagonista del GF Vip 4 che si è aggiudicato il quarto posto di finalista nel corso dell’ultima puntata del reality, si è raccontato in un’intervista. L’ex gieffino, tramite una diretta su Instagram con il settimanale ‘Chi’, ha ammesso di aver sperato fino all’ultimo momento di poter trionfare. Il vip di origini iraniane, inoltre, ha dichiarato che, osservando l’andamento delle nomination, credeva di farcela: ha aggiunto di aver pensato che anche Paolo Ciavarro o Sossio Aruta potessero salire sul gradino più alto del podio.

A questo punto il 42enne ha commentato la vittoria di Paola Di Benedetto, affermando che nella casa di Cinecittà, oltre a comportarsi bene, è stata in grado di difendersi nei momenti opportuni. Pur non avendo vinto, però, per Patrick è stato già un grande traguardo essere rientrato tra i favoriti del programma. Sempre ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex gieffino non ha negato di essere davvero uno stratega poiché il suo obiettivo è sempre stato quello di prendersi gioco degli altri compagni d’avventura.

Il quarto finalista della trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, ha espresso il proprio parere anche sulla coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, facendo sapere di volere bene ad entrambi e di sostenerli.

Il Ray Pugliese critica la Elia e svela che alcuni ex concorrenti avrebbero recitato

Ancora una volta il Ray Pugliese ha commentato lo scontro avuto con Antonella Elia, che, di recente, ha dichiarato di aver sbagliato a perdonarlo.

Il 42enne, oltre a ribadire di non aver mai spinto la showgirl torinese, ha precisato di aver litigato con lei a causa della sua personalità troppo complessa. Patrick ha continuato a criticare la fidanzata di Pietro Delle Piane, pronunciando le testuali parole: “Lei ha un sarcasmo molto tagliente e dice delle pesantezze che a volte non sono vere”. Il quarto classificato del GF Vip, dopo aver rivelato che nel corso dell’ultima settimana di permanenza nella casa di Cinecittà lui e la Elia sono andati d’accordo, ci ha tenuto a sottolineare di non aver alcun astio verso di lei. Infine, Patrick, oltre ad insinuare che l’ex volto di ‘Non è la Rai’ potrebbe avere un difetto psicologico continuo, ha lanciato delle frecciatine ad alcuni ex concorrenti ma senza fare i nomi.

A detta del Ray Pugliese, qualche gieffino avrebbe recitato e quindi indossato una maschera.