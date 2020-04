Alessandro Cosentini, alias Cosimo de Il Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista a TV Serial in cui ha parlato della sua quarantena e di come saranno le prossime puntate della soap. Per quanto riguarda la prima tematica, ha detto di essere molto impegnato a coltivare le sue passioni, tra cui la musica, la lettura e il riordinare la casa.

Sul secondo aspetto, invece, l'attore ha spiegato che il regista non gli ha ancora fornito il copione completo di tutta la stagione, pertanto, non sa come andrà a finire con Gabriella, tuttavia, Cosimo sarà sempre più determinato a conquistarla.

La quarantena di Alessandro Cosentini

Nel corso di questi giorni di quarantena, i protagonisti del Paradiso delle signore stanno intrattenendo i loro fan con delle interviste nelle quali raccontano la propria vita al momento, in queste ore è spuntata quella a Cosimo. L'attore ha ribadito quanto questo periodo sia difficile, tuttavia, ci ha tenuto a dire che sia molto importante non rendere vano questo tempo che tutti abbiamo a disposizione. Lui, ad esempio, si sta dedicando molto al riordino ed alla pulizia del suo appartamento, ma non solo.

Sta anche leggendo, guardando serie e si sta dedicando alla sua grande passione che è la musica. Naturalmente, però, sta sentendo molto la mancanza di tutta quella che era la sua vita sul set.

Spoiler su Cosimo e Gabriella del Paradiso delle signore

Nonostante tutto, sta continuando a tenersi in contatto con i vari protagonisti della soap opera. La persona che sta sentendo di più al momento è l'attore che interpreta Italo, ma non mancano i contatti anche con molti altri.

Nel corso dell'intervista, poi, Alessandro ha fatto qualche piccolo spoiler su quanto vedremo nelle prossime puntate. In particolar modo ha detto di non essere a conoscenza di come andranno le cose tra Cosimo e Gabriella, in quanto gli attori non hanno ancora ricevuto tutti i copioni. Tuttavia, ciò che ha affermato con certezza è stato: "Vedrete Cosimo sempre più motivato a non perdere quest'enorme occasione che ha di approfondire il suo rapporto con Gabriella".

Come avrebbe reagito il suo personaggio

Cosentini, poi, ha detto che non appena ci saranno delle novità più interessanti provvederà sicuramente ad informare tutti i suoi fan. Tra le tante domande a cui ha risposto, poi, ce n'è stata anche una legata a come avrebbe reagito il suo personaggio a tutta questa situazione. A quel punto, il protagonista dell'intervista ha detto che Cosimo sicuramente avrebbe fatto il possibile per non far fallire la sua attività lavorativa e poi si sarebbe cimentato nella lettura di libri sul periodo dell'Ottocento. Infine, l'attore ha concluso dedicando ai fan una canzone suonata con la chitarra da lui.