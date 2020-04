L'attore Pietro Genuardi, che nel Paradiso delle signore interpreta il ruolo di Armando Ferraris, si è lasciato andare nel corso di un'intervista ed ha raccontato come sta trascorrendo questa quarantena lontano dal set. Il protagonista ha ammesso di aver riscoperto alcune passioni, tuttavia, sente molto la mancanza della compagnia.

Vivendo da solo, infatti, è costretto a non incontrare nessuno e questa è una cosa che certamente non alleggerisce questo periodo particolarmente complesso. In merito alla soap opera, invece, l'attore ha anticipato che, specie nelle puntate del 25 aprile e del 1 maggio, i telespettatori ne vedranno delle belle.

Come Armando Ferraris trascorre la quarantena

Armando Ferraris del Paradiso delle signore ha intrattenuto i fan attraverso un'intervista rilasciata a TV Serial ed ha ribadito l'importanza di restare a casa in questo delicato periodo. Nonostante spesso possa sembrare difficile, infatti, è assolutamente necessario rispettare le norme governative attualmente in vigore. In questo periodo, l'attore sta trascorrendo il tempo leggendo, studiando e scrivendo e poi prendendo un po' di sole nel suo giardino.

Nonostante si stia adoperando per trascorrere le sue giornate nel migliore dei modi senza annoiarsi mai, Pietro Genuardi ha confessato di sentirsi un po' solo e provare tanta malinconia per la mancanza di tutto il cast della soap opera.

I colleghi che sente di più

Il protagonista dell'intervista, poi, ha spiegato di essere molto in contatto con la sua Agnese Amato e poi con l'attore Alessandro Tersigni.

Inoltre, grazie alla chat in comune con tutti gli altri membri del cast, riesce a sentire un po’ anche gli altri. Inoltre, Pietro ha ribadito che il suo personaggio avrebbe affrontato esattamente in questo modo la quarantena, dato che si rispecchia molto in lui. Verso la parte conclusiva del video, Genuardi ha fatto anche qualche piccolo spoiler in merito alle prossime puntate del Paradiso delle signore.

Spoiler sulle prossime puntate del Paradiso delle signore

Nel caso specifico, ha detto: "Soprattutto il 25 aprile e il 1 maggio ci saranno delle belle novità e anche molto divertenti". Dopo aver fatto questo piccolo spoiler, l'attore ci ha tenuto a ringraziare tutto il pubblico che, con affetto e dedizione, segue la soap opera RAI. Per tale ragione, l'artista ha voluto concludere il suo intervento esortando tutti a seguire le prossime puntate del Paradiso, anche quando tutta questa quarantena sarà terminata. Infine, non ha potuto fare a meno di concludere con un messaggio rivolto ai fan: "Grazie, è soltanto attraverso voi che noi riusciamo ad avere una grande soddisfazione per il lavoro che svolgiamo.

Vi ringraziamo e siamo orgogliosi".