Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati. La notizia è stata data dall'opinionista Mediaset durante un'intervista rilasciata al settimanale Di Più. La diretta interessata, nonostante abbia confermato di essere tornata single, al momento ha preferito non rivelare i motivi della rottura con l'hair stylist romano.

Ricordiamo che Ambra Lombardo e Kikò Nalli si erano conosciuti al Grande Fratello Nip lo scorso anno. L'insegnante fu eliminata dal gioco dopo appena due settimane ma, nonostante ciò, decise di rientrare temporaneamente nella casa di Cinecittà per confermare la sua attrazione per il parrucchiere capitolino, con tanto di bacio romantico tra i due.

Ambra Lombardo sulla rottura con Kikò: 'Per adesso preferisco non parlare'

Nel corso dell'intervista al magazine Di Più, inevitabilmente il discorso è scivolato sulla storia d'amore tra Ambra e l'ex marito di Tina Cipollari. L'ex gieffina, a questo punto, senza troppi giri di parole ha affermato: "Sì è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlarne. Più avanti sì, senza problemi". Dalle parole della professoressa sembra dunque trasparire un tono polemico nei confronti dell'ormai ex fidanzato.

Sui motivi della rottura, la Lombardo ha preferito scegliere la via del silenzio. Infatti ha aggiunto: "Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui".

Bisogna sottolineare che proprio Ambra Lombardo da qualche settimana a questa parte aveva smesso di seguire su Instagram Kikò Nalli. In un'epoca come quella attuale, in cui i social ricoprono un ruolo importante nella vita di coppia dei personaggi famosi, il gesto della 34enne siciliana non era passato affatto inosservato.

Tenendo conto delle affermazioni sibilline della Lombardo, non si può escludere a priori che la fine della relazione possa essere dipesa da Kikò. Questi potrebbe anche aver commesso degli errori che l'insegnante potrebbe non avergli perdonato. Per il momento, l'hair stylist ha preferito non commentare la vicenda.

Kikò Nalli: 'Ho cose più importanti da affrontare in questo momento'

Ambra Lombardo e Chicco Nalli già da un po' di tempo avevano smesso di mostrarsi insieme su Instagram.

Di conseguenza, i follower avevano già pensato che potesse esserci una crisi sentimentale in corso.

Contattato da Gossip e Tv, Kikò nei giorni scorsi non aveva parlato apertamente di una rottura con la professoressa siciliana, ma aveva dichiarato: "Non mi interessa più il gossip, facessero quello che gli pare". Questa risposta era stata interpretata da alcuni fan come un segnale di scarsa intesa con la Lombardo.

Inoltre, nel corso dell'intervista, l'ex marito di Tina Cipollari aveva anche rivelato che, vista l'emergenza sanitaria in atto in Italia in questo momento: "Ho cose molto più importanti da affrontare".