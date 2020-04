Gli spoiler della famosa soap opera spagnola Il Segreto riservano parecchie novità per i fan affezionati. Nella puntata 2168 che andrà in onda martedì 21 aprile, Marta Solozabal, interpretata dall'attrice Laura Minguell, sarà molto attratta dal giovane Adolfo e sarà sicura che il ragazzo ricambi le sue lusinghe. In seguito la Marchesa de los Visos denuncerà Don Ignacio Solozabal, poiché l'uomo avrà acquistato un macchinario molto pericoloso per la sua fabbrica. Nel frattempo Marcela e Tomas saranno sempre più vicini.

Di seguito i dettagli delle anticipazioni de Il Segreto.

Spoiler Il Segreto: Marta rimane colpita da Adolfo

Nella nuova puntata de Il Segreto che verrà trasmessa il 21 aprile, presso la Villa Marta confiderà a Manuela che è molto felice di rimandare il viaggio a Bilbao, poiché è rimasta assai colpita da Adolfo durante il sequestro e sarà convinta che anche il ragazzo sia attratto da lei. Nel frattempo la Marchesa de los Visos parlerà insieme ai suoi figli riguardo il ritorno improvviso di Raimundo Ulloa e delle voci che hanno iniziato a girare per la cittadina.

Poi Adolfo e Tomas si lasceranno sfuggire alcuni pettegolezzi riguardo alla scomparsa di Francisca Montenegro, ma la loro madre li interromperà subito. Successivamente la nobildonna chiederà ad Antonita di preparare una certa zona della casa e di allestirla a mo' di palazzo, ma avviserà la donna di svolgere il lavoro con discrezione.

Don Ignacio viene denunciato

Maqueda incontrerà la Marchesa per avvisarla delle ultime voci in circolazione, riguardo i nuovi investimenti di Don Ignacio, il quale ha da poco acquistato un macchinario per la sua fabbrica.

Poco dopo aver ricevuto la notizia, la nobildonna e altri suoi vicini, presenteranno una denuncia verbale al sindaco Mauricio contro Don Ignacio, per aver introdotto un macchinario pericoloso presso la fabbrica, così chiederanno al sindaco di eseguire delle indagini per cercare di evitare il peggio. Frattanto Adolfo e Tomas non riusciranno a capire il motivo del forte rancore che prova la Marchesa nei confronti di Don Ignacio.

Poi la donna comunicherà ai loro figli la sua nuova decisione: sarà Adolfo ad occuparsi della miniera al posto di suo fratello Tomas.

Marcela felice di vedere Tomas

Raimundo Ulloa saluterà Marcela, poi i due si prometteranno di tenersi aggiornati sulle nuove vicende. L'Ulloa continuerà a cercare sua moglie Francisca, ma assicurerà alla donna che un giorno tornerà per occuparsi di lei e la sua bambina. In seguito Tomas si presenterà alla chiusura della locanda di Marcela. Quest'ultima sarà particolarmente felice di vedere il giovane, poiché si sentirà molto sola, ma entrambi saranno desiderosi di trascorrere del tempo insieme.

Successivamente Encarnacion avviserà suo marito Jesus che la loro figlia Alicia non sta frequentando la scuola come credevano ma scopriranno che la ragazza non frequenta l'istituto da alcune settimane. Pertanto Urrutia sarà notevolmente turbato, poiché sarà stufo della continua ribellione della figlia e deciderà di imporsi una volta per tutte su di lei.