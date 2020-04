Ambra Lombardo e Kikò Nalli sembra che stiano vivendo un momento delicato. Dalle ultime notizie comparse sul web, pare che la professoressa siciliana abbia smesso di seguire su Instagram il parrucchiere romano. Ad alimentare ulteriori voci di una crisi di coppia ci ha pensato lo stesso Chicco. L'ex marito di Tina Cipollari, contattato dal portale GossipeTv, ha dichiarato di non essere più interessato ai pettegolezzi.

Come è ormai noto, Ambra e Kikò si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Nip.

I due gieffini fin da subito avevano mostrato un certo feeling, tanto che terminato il reality-show avevano intrapreso una relazione. Oggi, però, la favola d’amore potrebbe essere giunta al capolinea.

Ambra Lombardo ha smesso di seguire Kikò su IG

Ambra Lombardo e Chicco Nalli da molto tempo non si mostrano più insieme sui social. Tuttavia i due diretti interessati non hanno mai commentato i pettegolezzi sul loro conto. Per questo motivo non è chiaro se la coppia abbia deciso di restare lontano dai riflettori, oppure sia giunta veramente al capolinea.

In queste ore al popolo del web non è passato inosservato un gesto della Lombardo. A quanto pare la professore siciliana avrebbe smesso di seguire su Instagram il parrucchiere romano. In un'era in cui i social network giocano un ruolo importante nella vita di una coppia "vip", la scelta dell’ex gieffina risulta essere discutibile. Al momento la giovane non ha commentato le voci, ma non è escluso che presto faccia chiarezza.

L'ex marito di Tina Cipollari: 'Facessero quello che gli pare'

In seguito al gesto di Ambra Lombardo, Chicco Nalli è stato raggiunto dal portale GossipeTv. Il giornalista senza troppi giri di parole ha chiesto al parrucchiere romano quali siano i rapporti con Ambra Lombardo. A quel punto il diretto interessato con la schiettezza che da sempre lo contraddistingue ha affermato: “Non mi interessa più il Gossip, facessero quello che gli pare”.

In particolare quest’ultima frase, secondo alcuni è sembrata come una chiara frecciatina nei confronti dell'ex gieffina.

Nel corso della breve intervista l'ex marito di Tina Cipollari ha ammesso, che in questo momento ha altre cose più importanti a cui pensare. In effetti non si può non dare ragione al parrucchiere romano, vista l'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero, a causa della pandemia da coronavirus.

Ricordiamo, che nei mesi scorsi Ambra Lombardo e Kikò Nalli avevano già attraversato una crisi, a causa della lontananza. Inoltre alcuni giornali avevano parlato di un presunto flirt tra l'opinionista Mediaset ed il suo ex coinquilino Gaetano Arena.