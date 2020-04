Nel corso di un'intervista con il Corriere.it, Maria De Filippi ha fatto delle confessioni in merito ad Amici 19 e alla sua volontà di smettere di andare in onda. In particolar modo, la conduttrice ha svelato che, dopo la diffusione dell'emergenza sanitaria in Italia, ha provato molta difficoltà a continuare come se nulla fosse accaduto.

Per tale ragione, ha confessato di aver avuto voglia di interrompere il programma. Tuttavia, grazie ad una conversazione avvenuta con Pier Silvio Berlusconi, ha cambiato idea ed ha deciso di seguire le indicazioni del direttore di Mediaset.

Inoltre, la donna ha spiegato anche il motivo per il quale si è commossa per l'eliminazione di Javier. A quanto pare, si è appassionata molto alla sua storia.

Maria De FIlippi non voleva andare in onda

Difficilmente Maria De Filippi mostra le sue emozioni e il suo stato d'animo. Durante l'intervista con Il Corriere.it, però, la donna si è lasciata molto andare. Tra i primi argomenti trattati c'è stato, sicuramente, quello relativo alla messa in onda del talk show nonostante l'emergenza sanitaria.

Nel caso specifico, Maria De Filippi ha ammesso di essere stata tentata dall'interrompere le messe in onda di Amici 19. Il clima non era ffatto disteso e sereno, pertanto, l'entusiasmo era decisamente calato. Tra le frasi più toccanti c'è sicuramente questa: "È stato molto faticoso: passi il tempo a parlare d’altro, aspetti il bollettino della protezione civile" ha affermato Queen Mary. In seguito ha aggiunto: "Sei circondata da cameraman con le mascherine, i ballerini tengono le distanze e non si toccano".

La conversazione con Pier Silvio Berlusconi

Insomma, un clima davvero pesante che ha spento ogni tipo di goliardia ed entusiasmo. La De Filippi ha quindi chiosato dicendo: "Non volevo andare in onda". Ad ogni modo, ci ha pensato una chiacchierata con il direttore Mediaset a farle cambiare idea. Pier Silvio Berlusconi, infatti, le ha spiegato l'importanza di offrire ai telespettatori della rete anche un'alternativa all'informazione.

Tutti hanno bisogno di accendere la televisione e distrarsi da tutto quello che sta accadendo. Questa, naturalmente, è una necessità finalizzata a preservare quella normalità che, purtroppo, nell'ultimo tempo è venuta a mancare.

L'uscita di Jacopo da Amici

Infine, la conduttrice ha parlato anche del motivo che l'ha spinta a commuoversi per l'eliminazione di Javier. A suo avviso, infatti, lui è un ragazzo molto bravo ed educato. Si è appassionata molto alla sua storia, per tale ragione è rimasta male nel vederlo andare via. Inoltre, la donna ha ammesso che lui ci teneva tanto ad andare avanti, allo stesso tempo, però, soffriva molto per la lontananza dalla fidanzata.

Questo lo ha reso un ragazzo d'altri tempi, ancora molto incline al romanticismo.