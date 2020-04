In questi giorni di quarantena, molti personaggi popolari si stanno cimentando in dirette su Instagram per intrattenere i numerosi fan. Ieri sera, ad esempio, Andrea Denver è stato intervistato dal settimanale Chi attraverso una diretta sul profilo Instagram ufficiale del settimanale. Nel corso di tale conversazione, il modello ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP e, soprattutto, del rapporto con Adriana Volpe.

In merito a questo spinoso tema, il ragazzo ha ammesso che se lei non fosse stata sposata e anche lui fosse stato single, si sarebbe sicuramente destabilizzato.

L'attrazione e l'ammirazione che nutre nei confronti della donna sono davvero palesi.

Andrea Denver e le confessioni su Adriana Volpe

Andrea Denver, durante il collegamento con Chi, ha affrontato il tema inerente Adriana Volpe. In molti si sono sempre domandati cosa sarebbe successo se la donna non fosse stata sposata, oppure se gli avesse dato un po' più di corda. Ebbene, nel corso dell'intervista di ieri sera, tutti i nodi sono venuti al pettine. Alla domanda della giornalista in merito alla questione, Andrea ha risposto: "Se devo dire la verità, se io fossi stato single e lei fosse stata single e non mamma, mi sarei trovato destabilizzato".

Il protagonista, inoltre, ha anche aggiunto che non reputa fondamentale la differenza di età, almeno nel loro caso. Tra i due, infatti, si è creato sin dal primo momento un ottimo rapporto che li ha condotti verso una solida amicizia.

Nel progredire dell'intervista, infatti, Andrea ha confermato che tra i due ci sia solo un legame affettivo privo di malizia e di cattive intenzioni. Sta di fatto che, oltre al marito a cui Adriana deve dare conto, anche lui ha una fidanzata.

Il ragazzo, infatti, ha posto fine a tutti i rumors dicendo: "Tra me e Adriana Volpe c'è una bella amicizia".

Roberto Parli non gradisce le affermazioni del modello e lo attacca

Ad ogni modo, nonostante questo chiarimento da parte dell'ex gieffino, il marito della Volpe ha sentito il bisogno di sfogarsi sui social contro di lui. Nel caso specifico, attraverso dei commenti, Roberto Parli lo ha definito come una persona che non brilla certamente per la sua intelligenza.

Inoltre, non è a conoscenza di certi limiti che non dovrebbe valicare. In più ha anche aggiunto che è come se il modello continuasse ad alimentare dei Gossip nonostante Adriana li smentisse di continuo.

Roberto, inoltre, ci ha anche tenuto a chiarire di non aver mai litigato con sua moglie. Nonostante il piccolo fraintendimento accaduto sui social, infatti, Parli ha confermato di aver sempre difeso la sua donna da ogni accusa. Il protagonista ha voluto chiosare dicendo: "È più importante seguirsi nella vita o su Instagram?"