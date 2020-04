Continua in Spagna la "soap opera" che riguarda la fine della storia tra Adara Molinero e Gianmarco Onestini. A intromettersi tra i due, stavolta, ci ha pensato Erica Piamonte, che durante il programma iberico "Viva la Vida", in collegamento attraverso Skype, ha deciso di rivelare inediti retroscena relativi alla sua presunta relazione con l'ex gieffino.

La fiorentina ha esordito dicendo che tra i due c'è stata una vera e propria storia, dato che Onestini era anche molto geloso di lei. Inoltre, la Piamonte ha anche accusato Gianmarco di non aver mai tenuto davvero alla Molinero.

Le accuse di Erica Piamonte contro Gianmarco

A rendere ancora più torbida la fine della storia tra Gianmarco e Adara ci ha pensato Erica Piamonte. L'ex concorrente del Grande Fratello 16 è intervenuta durante la trasmissione spagnola "Viva la Visa" e ha fatto delle confessioni inaspettate su Onestini. Ha dichiarato: "Lui ha rotto questa cosa con me, però continuava a pensare a me". Inoltre ha anche aggiunto: "Non è possibile che gli piacesse Adara. Con me era molto geloso". La ragazza ha poi aggiunto che quando i due si sono frequentati l'anno scorso, Gianmarco era particolarmente possessivo nei suoi confronti: le "impediva" di vedere altri ragazzi.

Infine la Piamonte ha sferrato il colpo di grazia, alludendo al fatto che il suo ex fosse interessato molto di più alla sua immagine che ad Adara e che non potesse essere attratto da una donna che ha un figlio. Dopo tali dichiarazioni, Gianmarco Onestini ha riso alle parole pronunciate dalla ex gieffina. Non ritenendole vere, l'ha accusata di essere una bugiarda.

Onestini smentisce tutte le dichiarazioni della fiorentina

Ebbene si, Onestini non è riuscito a trattenere le risate dinanzi il racconto della Piamonte. Nel caso specifico, l'ex gieffino ha negato categoricamente di aver avuto una relazione amorosa con Erica: "Ma quale ex? Non è mai sta una mia fidanzata". Secondo il racconto di Onestini, i due avevano semplicemente fatto il Grande Fratello 16 insieme e consolidato un rapporto di semplice amicizia, che sarebbe durato due settimane o poco più.

Tra loro, secondo la versione dei fatti di Onestini, non ci sarebbe stata nessuna storia sentimentale.

Proprio in virtù dell'assenza di questo presunto rapporto, il fratello di Luca ha detto che la ragazza non può affatto avvalersi di conoscenze che non ha. Erica non conosce nel profondo Gianmarco, per tale ragione non sono assolutamente fondate le sue ipotesi e congetture in merito al bene che il ragazzo ha voluto alla Molinero. Onestini ha affermato che dopo la fine del Grande Fratello, si è visto con Erica giusto tre volte.