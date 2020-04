Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva targata Rai Il Paradiso delle Signore, delle puntate che andranno in onda fino al 24 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, l'operazione di Federico riuscirà alla perfezione e il ragazzo potrà fare ritorno a casa. Invece Ludovica Brancia riuscirà nel suo intento di sposare Riccardo e andrà addirittura a vivere a Villa Guarnieri, come inquilina e non più come ospite.

Intanto c'è da aggiungere che lunedì 27 aprile terminerà la messa in onda delle puntate inedite e da martedì 28 il primo canale inizierà a trasmettere le repliche.

Questa decisione è stata presa dalla Rai che crede tantissimo in questa Serie TV e spera che con le repliche si possano attirare nuovi telespettatori, mentre i fan più affezionati avranno modo di rivedere il matrimonio tra Marta e Vittorio. Ma non è tutto, perché secondo le ultime indiscrezioni gli sceneggiatori della serie televisiva sarebbe già a lavoro per la quinta stagione e le riprese inizieranno non appena saranno allentate le misure restrittive in merito all'emergenza sanitaria.

Salvatore pensa ancora a Gabriella

Nelle ultime puntate che andranno in onda nella settimana che termina venerdì 24 aprile, ci sarà ancora molta tensione tra Marta e Vittorio. Invece Riccardo, pur di salvare le apparenze, dirà alla Brancia che la sposerà. Salvatore non avrà ancora dimenticato la sua ex e vicina di casa Gabriella e confesserà questa cosa a Paola e Laura. Quest'ultima e Roberta, per tale motivo, decideranno di far incontrare i due a loro insaputa.

Intanto l'intervento di Federico per ritornare a camminare è riuscito e il ragazzo farà ritorno a casa. Per questo motivo Luciano rientrerà a Milano e Roberta lo aspetterà con ansia per parlargli e per capire come stanno le cose tra lei e il giovane Cattaneo. In merito a ciò Luciano le dirà, a fin di bene, una bugia.

La Brancia si trasferirà da Riccardo

Nel frattempo, dopo l'imminente decisione di sposarsi, Ludovica deciderà di trasferirsi a Villa Guarnieri, mentre il Conti farà finalmente pace con la fotografa.

Nel frattempo Angela scoprirà del matrimonio tra la Brancia e il Guarnieri e per questo motivo si dispererà e penserà di andar via da Milano.

Secondo le ultime indiscrezioni, la serie tv ritornerà con i nuovi episodi dal prossimo autunno. Visto l'informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che andrà in onda oggi martedì 21 aprile alle 15 anche su Rai 1, è stata annullata la messa in onda de Il Paradiso delle Signore. Per questo motivo l'ultima puntata andrà in onda il 27 aprile alle 15:40.