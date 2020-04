Prosegue l'appuntamento inedito su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, che continuerà a tener compagnia ai vari telespettatori anche nella settimana che va dal 4 al 9 maggio 2020 con nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni su quello che succederà rivelano che Ignacio deciderà di presentarsi a casa di Isabel perché ha intenzione di offrirle il suo aiuto, affinché possa riuscire a trovare un punto d'incontro con i lavoratori che continuano a portare avanti la protesta.

Le trame de Il Segreto, settimana 4-9 maggio 2020: Onesimo ritorna, Pablo parte

Gli spoiler de Il Segreto fino al 9 maggio 2020, però, rivelano che Isabel deciderà di non ascoltare la proposta che le verrà fatta da Ignacio e andrà avanti per la sua strada, iniziando a sua volta, a trattare con donna Francisca affinché i vari dipendenti smettano di scioperare e tornino di nuovo sul posto di lavoro.

Nel frattempo Manuela chiederà a Marta di non prenderà in giro Ramon, dato che il ragazzo sembra essere davvero 'cotto' di lei. Intanto Isabel avrà un incontro con Matias per cercare di trovare il punto d'incontro dopo la protesta ma la situazione non si evolverà nel migliore dei modi. Piuttosto che scendere a patti con lui, Isabel deciderà di cominciare a licenziare ben 20 dei minatori che stanno scioperando e in questo modo renderà la protesta ancora più aspra e pericolosa.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda dal 4 maggio in poi su Canale 5 rivelano che Pablo sarà chiamato a svolgere il servizio militare e in questo modo dovrà allontanarsi per un po' di tempo dalla sua amata Carolina, che soffrirà moltissimo per questa situazione.

Intanto Onesimo tornerà. con grandissimo stupore di Dolores, a Puente Viejo e lascerà tutti senza parole.

Rosa e Adolfo vanno a teatro insieme ma vengono beccati da Ignacio

Intanto dopo giorni e giorni di proteste, i minatori decideranno di ritornare di nuovo sui loro passi e abbandoneranno l'idea del nuovo sciopero che era stato messo in atto da parte di Matias e Alicia. Rosa, invece, manderà Marta al suo appuntamento fissato con Adolfo mentre lei resterà a casa a consolare Carolina.

E poi ancora Isabel comincerà a non sopportare i modi bruschi e arroganti di donna Francisca, la quale comincerà a trattarla come se fosse la sua domestica. Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto rivelano che nonostante questo Isabel accetterà di farle da prestanome, in modo tale che la signora di Puente Viejo possa ritornare in possesso dei suoi terreni. Rosa e Adolfo si organizzeranno per andare a teatro insieme ma verranno smascherati da Ignacio, che metterà la ragazza in punizione.