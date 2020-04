Dopo quasi un mese di assenza dal piccolo schermo, Uomini e donne riaprirà ufficialmente i battenti. La rodata trasmissione sentimentale di Maria De Filippi tornerà di nuovo in onda su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 20 aprile, come sempre nello slot orario che va dalle 14.45 alle 16.15 circa. Una versione del tutto inedita per la trasmissione, che questa volta punterà tutto sull'uso della parola, così come è stato svelato dalla padrona di casa Maria De Filippi nella clip di anticipazione su ciò che andrà in onda da questo lunedì pomeriggio in televisione.

Uomini e donne, gli spoiler del 20 aprile: Gemma e Giovanna le due protagoniste

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata di Uomini e donne del 20 aprile, rivelano che la trasmissione avrà una veste del tutto inedita, a partire dallo studio che non sarà più quello 'tradizionale'.

Protagoniste saranno Gemma Galgani e Giovanna Abate, le quali avranno la possibilità di conoscere nuove persone (oltre a quelle che hanno già conosciute) attraverso la scrittura.

Come spiegato dalla De Filippi, però, i rischi saranno fondamentalmente due per questa nuova versione del programma. Il primo è che le due 'troniste' potrebbero innamorarsi di quello che la persona scriverà loro, ma poi nel momento in cui dovranno conoscerlo, potrebbero rimanere deluse.

Il secondo rischio ha a che fare con il fatto che Gemma e Giovanna potrebbero immaginarsi il nuovo cavaliere in un modo (tipo biondo con gli occhi azzurri) per poi scoprire che in realtà è del tutto diverso da come lo avevano sognato e idealizzato.

Insomma una versione del tutto inedita per Uomini e donne, dove l'uso della parola e l'importanza di ciò che si scrive, sarà l'unico modo per conoscersi e innamorarsi.

Confermatissima la presenza dei due opinionisti di U&D: Tina Cipollari e Gianni Sperti saranno presenti in collegamento video mentre la De Filippi farà da voce narrante in questo nuovo programma.

Il ritorno di Uomini e donne dopo il calo di ascolti del pomeriggio di Canale 5

Una formula che sembra aver entusiasmato già i telespettatori del dating show di Canale 5, i quali attendono con trepidazione la messa in onda della prima puntata in programma lunedì pomeriggio. E in questo modo si proverà a sollevare le sorti del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, in fortissima crisi dal punto di vista degli ascolti, dopo la sospensione di Uomini e donne.

In queste settimane, infatti, il dating show della De Filippi è stato sostituito con una serie di fiction e film che hanno registrato una media di poco superiore all'11% di share contro il 21-24% registrato quotidianamente da U&D.