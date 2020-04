Ieri sera, 14 aprile, è andata in onda l'ultima puntata di Pechino Express, l'adventure reality di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca. Per le coppie arrivate al rush finale è arrivato il momento di cimentarsi con le ultime sfide che avrebbero poi portato alla proclamazione dei vincitori assoluti di questa ottava edizione del fortunato reality. Per chi non avesse potuto seguire la serata finale di Pechino Express in televisione, può rivederla in streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.

La puntata finale di Pechino Express visibile in streaming online su RaiPlay

Nel dettaglio, infatti, accedendo al portale RaiPlay.it e cliccando sulla sezione dedicata a Pechino Express 2020 sarà possibile riguardare in streaming l'intera ultima puntata di ieri sera 14 aprile.

Con l'applicazione omonima sarà possibile rivedere la finale, ma anche tutte le altre puntate di questa edizione in replica online comodamente da tablet oppure da telefono cellulare, senza dover per forza ricorrere al computer di casa.

Chi ha avuto la meglio tra le coppie rimaste in gara al rush finale? Le vincitrici assolute di questa edizione di Pechino Express sono state le giovanissime 'Collegiali'. Nicole Rossi e Jennifer Poni sono riuscite a battere al duello finale la coppia dei Wedding Planners, composta da Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi che si sono classificati al secondo posto giungendo anche loro alla meta di Seoul.

Terzo posto in classifica, invece, per la coppia delle 'Top', formata da Dayane Mello ed Ema Kovac. Un duro colpo per le due modelle, in particolar modo per la Mello che non è riuscita a trattenere le lacrime ammettendo che questa per lei è stata un'avventura senza fine, quasi come se fosse un capitolo della sua vita che è iniziato e che non finirà.

Ascolti record per la finale di Pechino Express che supera i 3 milioni di spettatori

Un grande successo per il reality show condotto da Costantino Della Gherardesca anche dal punto di vista degli ascolti. Quella di quest'anno, infatti, è stata una delle edizioni più viste di sempre di Pechino Express e anche l'ultima puntata ha registrato un vero e proprio record assoluto.

Oltre 3 milioni di spettatori hanno seguito l'appuntamento finale di questa ottava stagione che ha totalizzato l'11.50% di share con picchi superiori al 14% durante la messa in onda.

Un ottimo risultato che conferma la voglia di evasione del pubblico in un momento particolarmente difficile del nostro Paese ma anche l'ottimo cast messo in piedi, che ha saputo conquistare ed intercettare il gradimento del pubblico di Rai 2. Non si esclude, quindi, che il reality possa tornare in onda nel corso della prossima stagione televisiva.