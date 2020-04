L'attuale settimana de Il Paradiso delle signore 4 terminerà il prossimo venerdì 17 aprile, anche in questo appuntamento in prima visione su Rai 1 non mancheranno i nuovi colpi di scena e l'attenzione sarà posta soprattutto sulla coppia composta da Angela e Riccardo. Quest'ultimo, infatti, ha scoperto che la sua ex fidanzata Ludovica è in dolce attesa di un bebè e ha dovuto mettere al corrente la sua nuova fiamma, che non l'ha presa proprio benissimo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 17 aprile: Gabriella in crisi

Nel dettaglio, gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 17 aprile 2020 alle ore 15:40 circa, rivelano che Angela dopo aver ascoltato le parole e la proposta che le è stata formulata da Riccardo, deciderà di prendere una decisione drastica ma inevitabile.

Parlando con Gabriella, infatti, la ragazza confesserà di aver scelto di lasciare definitivamente Riccardo e di voler quindi di voltare pagina.

Intanto tra Paola e Franco tornerà di nuovo il sereno dopo un periodo decisamente difficile. Il merito di questa riappacificazione va attribuito a Salvatore, che ha saputo indirizzare Franco sulla strada giusta per evitare di perdere la sua amata. E così Paola confesserà alle sue amiche il ritorno di fiamma che c'è stato con suo marito.

Gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 17 aprile su Rai 1 rivelano che Gabriella continuerà ad essere in grande crisi e si troverà in uno stato di confusione per quello che prova nei confronti di Cosimo, che continua a corteggiarla in maniera serrata.

La donna non è convinta sul da farsi e non sa come comportarsi.

Proprio per questo motivo, Roberta si recherà da Salvatore e lo metterà in guardia, dicendogli che se ha intenzione di riconquistare nuovamente il cuore di Gabriella, dovrà darsi una mossa e agire al più presto, prima che possa essere troppo tardi.

Vittorio apprende la verità su Marta

Intanto Vittorio deciderà di passare al Paradiso per salutare al volo le 'Veneri' e mostrerà loro la pagina del giornale dove campeggia il messaggio pubblicitario dedicato al negozio che recita: 'Paradiso delle signore: il futuro è alle porte'.

Ma per Vittorio, in questo nuovo appuntamento con la soap opera in onda venerdì pomeriggio su Rai 1, arriverà anche il momento di fare i conti con la verità circa il mancamento di Marta.

La trama de Il Paradiso delle signore rivela che Vittorio si è molto preoccupato per il malore della sua amata e, dopo giorni di angoscia, finalmente scoprirà che Marta sta assumendo un medicinale che potrebbe permetterle di restare incinta ma che sta compromettendo la sua salute.