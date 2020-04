Nelle settimane scorse si erano susseguiti rumors e indiscrezioni sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il Gossip si era fatto più insistente dopo la fine della storia tra l'influencer e Andrea Iannone ed erano in molti a sperare nel ritorno sulle scene dei Damellis. Nella puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 11 aprile, su Canale 5 dovrebbe arrivare l'ufficialità. I due giovani, infatti, hanno inviato al programma condotto da Silvia Toffanin due videoclip in cui raccontano la loro quarantena.

In uno dei due videomessaggi, Damante confessa di trovarsi nella provincia di Roma e di essere in piacevole compagnia.

La loro permanenza in casa in provincia di Roma

Nell'appuntamento di Verissimo di oggi, sabato 11 aprile, ci sarà una sorpresa per i fan dei Damellis, che da tempo attendono un ritorno di fiamma tra i due ex gieffini. Giulia De Lellis, infatti, ha inviato un videoclip a Verissimo in cui racconta come sta vivendo la sua quarantena a casa e come sta trascorrendo le giornate in questo periodo di isolamento domiciliare.

Anche Damante, dal canto suo, ha inviato un video al programma condotto da Silvia Toffanin e, come molti fan hanno già fatto notare su Instagram, lo sfondo è lo stesso che compare nelle storie pubblicate ogni giorno dalla De Lellis.

A conferma dei rumors il bel dj veronese, raccontando della sua quarantena, si è lasciato andare ad una confessione: "Mi trovo a Roma e sono in piacevolissima compagnia".

Dopo le attente segnalazioni dei fan e l'indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia arriva, quindi, la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati: i due stanno trascorrendo la quarantena insieme, nella casa della famiglia della De Lellis.

Le critiche per Andrea e Giulia

La De Lellis, dopo la fine della storia con Andrea Iannone, è tornata tra le braccia del suo ex Damante, conosciuto negli studi di Uomini e donne.

La loro storia si era interrotta bruscamente per i tradimenti di lui, raccontati dall'ex gieffina nel suo libro 'Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza'. La bella influencer romana aveva raccontato a Verissimo di aver sofferto molto per la fine della sua storia con Damante e che non riusciva a perdonarlo. 'Il perdono o ce l'hai o non ce l'hai. Io evidentemente non ce l'ho' aveva detto a Silvia Toffanin.

Ora che tra i due è tornato il sereno si sono scatenate anche le 'cattive lingue'. Perché la De Lellis, dopo i tradimenti pubblicati nella sua biografia e la confessione sull'incapacità di perdonare, avrebbe deciso di riavvicinarsi a Damante?

E perché lui, che aveva dichiarato di non aver apprezzato il libro e neppure la storia con Iannone, sarebbe tornato sui suoi passi? In ogni caso, la notizia del ritorno sulle scene dei Damellis fa sognare i tantissimi fan della coppia.