Finalmente anche la concorrente del Grande Fratello Vip 4 che ha fatto discutere più di tutti, nelle scorse ore si è raccontata nel corso di un’intervista. Si tratta di Antonella Elia, che si è lasciata andare a delle confidenze ai microfoni del settimanale ‘Chi’. Oltre a parlare del rapporto travagliato avuto con le altre donne del reality, la showgirl torinese ha fatto una confessione amara sul suo futuro in televisione. La fidanzata di Pietro Delle Piane crede che il suo essersi esposta troppo nella casa più spiata d’Italia, possa avere delle ripercussioni sulla sua carriera.

Antonella Elia rivela di non voler vedere più Fernanda Lessa

Una delle protagoniste più chiacchierate della quarta edizione del GF Vip, ad una settimana dalla conclusione del reality è stata intervistata dal settimanale ‘Chi’. Antonella Elia che nella casa di Cinecittà ha dimostrato di essere senza peli sulla lingua ed è stata apprezzata per le sue fragilità, per iniziare ha parlato del fidanzato Pietro Delle Piane, facendo sapere che hanno chiarito qualsiasi incomprensione. La showgirl torinese inoltre, ha ammesso che già quando si trovava nel programma condotto da Signorini ha pensato più volte di crescere un bambino non suo.

A questo punto l’ex valletta di Mike Bongiorno dopo aver rivelato di essere felice di aver trovato un’amica come Adriana Volpe, ha replicato a Rita Rusic per averla considerata anaffettiva, precisando che quando si affeziona alle persone ci rimane male se poi non hanno una preferenza verso di lei. Riguardo al fatto di essere stata accusata di avercela con le donne, l’ex ragazza di Non è la Rai ha affermato: “Se si parla della Lessa, della Marini e di Licia, sì".

La Elia dopo aver detto la sua anche su Paola Di Benedetto, dichiarando che si tratta di una ragazza stupenda, ha criticato Fernanda. In particolare, Antonella pur non avendo negato che le ha fatto un certo effetto sentire la difficile storia dell’ex modella brasiliana, ha concluso dicendo di non volerla più vedere.

La fidanzata di Pietro Delle Piane teme che non lavorerà più in tv dopo il GFVIP

Successivamente l’ex gieffina che durante la finalissima del Grande Fratello Vip si è classificata sesta, ha spiegato il motivo per cui ha accettato di partecipare al Reality Show.

Dopo aver rivelato di vergognarsi alla sola idea che la gente l’abbia vista dormire e mangiare, la Elia ha fatto una considerazione inaspettata. Nello specifico Antonella ha dichiarato che il suo essersi mostrata senza filtri in televisione, potrebbe avere delle conseguenze sul suo futuro professionale. La showgirl torinese ha manifestato le sue perplessità, alla seguente maniera: “Penso che questa sia la fine della mia carriera. Mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”. Per concludere non poteva di certo mancare un pensiero per il conduttore del GF Vip, da parte della Elia. Quest’ultima riferendosi a coloro che hanno sostenuto che sia stata la ‘cocca’ del noto giornalista, ha dichiarato che le piacerebbe essere onorata come accadeva in passato con degli storici presentatori.

La soubrette ha quindi negato di essere stata protetta da Signorini, affermando: “Non mi ha favorita”.