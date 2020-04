Nicolai Gorodiskii è tornato a far parlare di sé. L'ex allievo di Amici 19 nelle scorse ore attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti della maestra Alessandra Celentano. Il ballerino ucraino senza troppi peli sulla lingua ha affermato di non essere minimamente interessato al giudizio della coach.

La maestra di danza era stata duramente criticata da Maria De Filippi durante la finale del Serale di Amici. Dopo l'eliminazione di Nicolai dal programma, la Celentano non si era alzata dalla sedia per salutare l'allievo.

In quel caso la conduttrice Mediaset aveva etichettato la maestra come una persona maleducata.

La maestra Celentano nel mirino dell'ex allievo

Nicolai Gorodiski ha pubblicato su Instagram una clip in cui compare una bambina che esegue dei passi di danza guardando il ballerino ucraino. Nella didascalia il danzatore non si è solamente limitato a ringraziare tutti i suoi fan, ma ha messo nel mirino la maestra Alessandra Celentano. Scendendo nel dettaglio, l'ex allievo della scuola più famosa d'Italia ha scritto: "Io non ballo per essere perfetto e per piacere a gente come la Celentano.

Non è che sono irrispettoso, ma non me ne frega proprio niente di quello che dice lei".

Secondo Nicolai, la maestra di danza anziché incoraggiare i suoi allievi li scoraggia ad inseguire il loro sogno. Il Gorodiskii ha precisato, che i professori incontrati fino ad oggi per fortuna non erano come la maestra Celentano: "Non sarei quello che sono adesso". Al momento la diretta interessata ha deciso di non replicare alla frecciatina dell'ex allievo e con tutta probabilità non lo farà neanche nei prossimi giorni.

Nicolai invita la gente a non mollare

Durante il suo lungo post Nicolai Gorodiskii ha voluto ringraziare, tutti coloro che l'hanno incoraggiato e sostenuto nell'esperienza ad Amici 19. Il ballerino ucraino, ancora una volta, ha invitato le persone a non mollare se credono nel proprio sogno: "Nonostante tutte le difficoltà uno si alza sempre, ragazzi." Il giovane per l'ennesima volta ha accennato al suo passato difficile, che è riuscito a superare solamente grazie a Dio e alla fede.

Prima di concludere il suo messaggio Nicolai ha puntualizzato che la danza non deve essere vista come un regime militare. Al contrario la danza è sinomino di libertà e arte, non può essere assolutamente vista come una scultura immobile. Il sogno dell'ex allievo di Amici è quello di arrivare anche al cuore della gente che non è esperta di danza. Infine il giovane ha speso delle parole d'affetto a chi lo ha omaggiato con quella clip: "Un regalo bellissimo, dritto al cuore".