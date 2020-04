Un posto al sole continua a tener compagnia ai suoi fedeli telespettatori con le repliche della sedicesima stagione. Le trame inerenti gli episodi in onda dal 20 al 24 aprile riportano che Roberto e Marina escogiteranno un piano per liberarsi di Greta una volta per tutte.

Nel frattempo, Arianna deciderà di non partire più e si riconcilierà con Andrea, mentre Nunzio Vintariello dovrà affrontare il suo ingombrante passato. Infine Rossella sarà in crisi con Gianluca, e Serena deciderà di dare una svolta alla sua vita sentimentale.

Un Posto al Sole: Arianna non parte più

Durante le puntate di Un Posto al Sole in onda dal 20 al 24 aprile Andrea soffrirà molto per la partenza di sua moglie Arianna e si ritroverà in preda ad un incubo. L'uomo sognerà di essere circondato da donne adoranti e di non riuscire a dimostrare di essere cambiato. Tuttavia, quando si risveglierà avrà una splendida sorpresa.

Nel frattempo Roberto, in guerra aperta con Greta, proverà a colpirla anche sul lavoro, ma lei non avrà intenzione di soccombere e lo affronterà.

Filippo riceverà una visita improvvisa da qualcuno che vorrebbe stabilirsi a casa sua, scombinando gli equilibri. Intanto, Andrea si godrà il ritorno di Arianna che ha deciso di non partire più.

Un Posto al Sole, trame al 24 aprile: Roberto e Marina escogitano un piano contro Greta

Greta, non sopportando più le continue provocazioni di Roberto - che ormai non le nasconderà nemmeno più i suoi tradimenti - si recherà da Marina e se la prenderà con lei.

Nel frattempo Serena, credendo che Filippo abbia una storia con Viola, deciderà di dare una svolta alla sua vita amorosa. Niko, dopo aver reso orgoglioso di lui suo padre Renato per aver superato l'esame di diritto privato, progetterà qualcosa che potrebbe non piacere al genitore.

Angela si augurerà che Nunzio Vintariello sia davvero riuscito a lasciarsi alle spalle la sua vita da criminale, ma in realtà l'uomo sarà chiamato ad affrontare proprio il suo oscuro passato.

Teresa cercherà di mettere in guardia Greta dalla spietatezza di Roberto e Marina, i quali escogiteranno un piano per liberarsi di lei. Nel frattempo, Rossella cercherà in tutti i modi di spronare Gianluca ad impegnarsi negli studi, ma il ragazzo non ne vorrà sapere.

Un Posto al Sole, Giulia subisce un'intimidazione

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole Giulia, dopo aver assistito ad una reazione inconsulta di Vintariello, rimarrà vittima di un'intimidazione. Intanto Rossella cercherà di capire come comportarsi con Gianluca, ma il loro rapporto andrà in crisi a causa dell'arrivo di una giovane dal fascino ispanico che potrebbe far breccia nel cuore del giovane.

Più tardi, Raffaele escogiterà una vendetta ai danni del cognato Renato, il quale lo ha snobbato a causa del lavoro.