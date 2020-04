Per tutta la giornata di ieri, 21 aprile, non si è fatto altro che parlare del gravissimo insulto scritto da Yari Carrisi sul suo profilo Instagram ai danni di Barbara D'Urso. Il protagonista ha scritto: "La D'Urso deve morire". Dopo aver pronunciato queste parole, ovviamente, sul web è scoppiato il caos, pertanto, il figlio di Al Bano e Romina ha fatto un chiarimento. L'uomo ha detto di essersi riferito ai programmi di Lady Cologno e non a lei in persona.

Tale giustificazione, però, non ha molto convinto le persone vicine alla conduttrice, sta di fatto che sua sorella Daniela ha pubblicato un ulteriore post su Instagram in cui ha definito con il termine "infami" le parole del figlio dei due cantanti.

Yari Carrisi dà una spiegazione alle sue parole

Dopo la diffusione dell'augurio di morte da parte di Yari Carrisi contro Barbara D'Urso, la conduttrice ha pubblicato tra le sue Instagram Stories tutti i trafiletti degli articoli che hanno parlato della vicenda. Sua sorella Daniela, invece, ieri aveva pubblicato un post nel quale non riusciva a credere che il protagonista avesse pronunciato quelle frasi così pesanti. Dopo un po' di ore, però, il figlio di Al Bano ha pubblicato un chiarimento sul suo profilo Instagram nel quale ha spiegato che il suo non voleva assolutamente essere un augurio di morte nei confronti della conduttrice, bensì un messaggio volto ad infangare i suoi programmi.

In particolar modo, il suo sfogo era riferito al programma Live non è la D'Urso, reputato diseducativo e malsano per il pubblico.

La replica della sorella di Barbara D'Urso

Ad ogni modo, queste parole non sono servite ad affievolire neppure di poco la grossa polemica che è stata sollevata. Daniela D'Urso, infatti, alcune ore fa ha pubblicato un altro post su Instagram nel quale ha mostrato una foto di lei e sua sorella da piccole.

Al di sotto degli scatti, nella parte dedicata alla didascalia, la donna ha espresso ulteriormente il suo pensiero sulla vicenda. La sorella della conduttrice ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che si sono schierate dalla sua parte e da quella di Lady Cologno. Inoltre, ci ha tenuto a precisare come, a suo avviso, il chiarimento di Yari non servisse a nulla.

Il nuovo hashtag

La protagonista ha detto: "voglio ringraziare anche gli zombie dell'anima che hanno approfittato di una frase palesemente infame, per manifestare la loro infamità".

La sorella della D'Urso, inoltre, ha voluto lanciare anche un nuovo hashtag, ovvero, "#Ancheiosonoladurso" per sensibilizzare le persone su questo tema. Nel caso specifico, ha detto che chiunque potrebbe essersi trovato nelle stesse condizioni in cui si è trovata sua sorella, ovvero, vittima di accuse così gravi e pesanti. Per tale ragione, tutti dovremmo unirci per far sentire la nostra voce.