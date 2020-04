Stando alle anticipazioni provenienti dagli Usa, i fan di Beautiful assisteranno a clamorosi risvolti riguardanti la salute di Katie. Il tutto andrà in onda in Italia solo tra qualche mese, subito dopo la scoperta della verità sulla piccola Beth. Dagli spoiler, si viene a sapere che la moglie di Bill si ritroverà in condizioni critiche in ospedale e necessiterà di un trapianto di rene. Sarà una lotta contro il tempo per cercare di salvare la vita a Katie e sarà proprio Flo a donarle il rene, cercando così di riscattarsi dopo essere stata ripudiata dalle Logan.

Beautiful, spoiler: Katie in gravi condizioni rischia di morire

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda in Italia solo tra qualche mese, Bill e tutta la famiglia, saranno preoccupati per la salute di Katie. La donna, infatti, dopo aver accusato un malore, verrà ricoverata in ospedale, dove i medici non le lasceranno molte speranze. Da quanto emerge dagli spoiler americani infatti, Katie, a causa del malfunzionamento del suo cuore, avrà subito gravi danni anche ai reni. Solo un trapianto potrebbe salvarle la vita.

Beautiful, spoiler Usa: le Logan furiose con Flo

Dopo aver appreso che la funzionalità dei reni di Katie è compromessa, sarà una lotta contro il tempo per trovare un donatore compatibile. Bill sarà distrutto e si sentirà impotente di fronte alla malattia e, consapevole che alla moglie possano restare solo poche settimane di vita, deciderà di farle incontrare Will per un ultimo saluto. Anche le sorelle Logan saranno disperate all'idea di perdere Katie.

Intanto Flo, sarà uscita di prigione grazie all'accordo stipulato con la polizia e che avrà permesso di arrestare Reese per la sottrazione di Beth. Tutta la famiglia Logan sarà furiosa con la giovane, colpevole di aver aiutato Reese nel suo losco piano e taglierà i ponti con lei.

Flo dona il suo rene a Katie nelle prossime puntate di Beautiful

In ospedale, in attesa di un trapianto, Katie avrà modo di ripensare a Storm il quale, come noto, molto tempo prima, sacrificò la sua vita per donarle il suo cuore.

Anche Flo ripenserà al padre mai conosciuto e lo farà attraverso i ricordi delle tre sorelle Logan. La Fulton sarà preoccupata per le condizioni di Katie e comincerà a pensare ad un modo per riscattarsi ed essere perdonata per quanto accaduto con Hope e Beth. Da quanto si apprende, dopo alcuni accertamenti, i medici scopriranno che proprio Flo risulterà essere compatibile per il trapianto. A questo punto, la giovane deciderà di donare il suo rene alla zia, salvandole la vita. Mentre Flo con il suo gesto si augurerà di ottenere il perdono della famiglia, Brooke non sembrerà propensa a passare sopra al crimine commesso dalla ragazza che, ricordiamo, ha distrutto le vite di Hope e Liam.