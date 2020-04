Vittorio Feltri, a 'Fuori dal Coro' ha fatto delle dichiarazioni che hanno indignato molte persone del Sud Italia e non solo: ''Credo che in molti casi i meridionali siano inferiori''. Tali parole hanno scatenato polemiche anche da parte di molti attori, cantanti, personaggi dello spettacolo e della Politica che hanno commentato pubblicamente le parole del direttore del quotidiano Libero. Tuttavia quest'ultimo ha affermato di essere stato frainteso: "perché sono antipatico".

Le parole di Nunzia De Girolamo

L'ex deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, ha lanciato una campagna social alla quale hanno aderito tantissimi vip tra cui: Gigi D'Alessio, Rita Dalla Chiesa, Biagio Izzo, Sal Da Vinci, Manuela Arcuri e Sergio Friscia.

''Ora basta, siamo stanchi di ripeterlo, chi è nato al Sud è felice ed orgoglioso di esserci nato e cresciuto, io non mi sento inferiore a nessuno'', Nunzia De Girolamo con queste parole ha esordito in un video nel quale molti tra attori e cantanti meridionali hanno condannato le parole di Feltri e ribadito che il popolo del Mezzogiorno non è affatto inferiore a quello del Nord.

Patrizio Rispo: 'Io sono del sud e felice di esserlo, non sono inferiore'

Particolarmente colpito ed indignato dalle affermazioni del direttore Vittorio Feltri è stato Patrizio Rispo, icona dell'ormai storica soap 'Un posto al sole' ed amato da molti per la sua ironia e la sua comicità. In due IG stories in particolare, pubblicate sul suo account ufficiale Instagram, l'attore napoletano ha attaccato duramente Vittorio Feltri.

''Sono del sud e felice di esserlo, non mi sento inferiore, ma non mi sento neanche superiore, se non a Feltri, perché io quelle cose non le avrei mai dette, ma credo quasi nessuno".

Intanto Feltri replica: 'Al Sud sono inferiori? Hanno interpretato male perché sono antipatico'

In un'intervista per Adnkronos, Vittorio Feltri ha cercato di chiarire le sue dichiarazioni durante la trasmissione di Mario Giordano 'Fuori dal Coro':

''Mi sembra evidente che la Campania sia economicamente inferiore, non è contestabile.

Hanno interpretato la cosa per andarmi contro, per polemica, perché sono antipatico", queste le parole di Feltri che ha poi proseguito sostenendo che le sue dichiarazioni sarebbero state decontestualizzate, per cui si è creato un accanimento nei suoi confronti.

Ha inoltre ribadito che la frase "I meridionali in molti casi sono inferiori" era riferita puramente ad un aspetto economico e non sociale come, invece, molti hanno interpretato". Tuttavia le polemiche contro lui si sono scatenate anche perché Feltri, sempre nella trasmissione 'Fuori dal coro', ha affermato che non desidererebbe mai recarsi in Campania: "Cosa dovremmo andare a fare, i posteggiatori abusivi?".