Emozioni e colpi di scena saranno gli ingredienti della prossima puntata di Beautiful in onda il prossimo lunedì 20 aprile.

In particolare Shauna scoprirà che la figlia Flo era rimasta incinta e che ha poi dato in adozione la bambina. A rivelarlo saranno le sorelle Logan, insieme a Hope e Wyatt, i quali noteranno lo stupore della donna e capiranno che Shauna era all'oscuro della Gravidanza della figlia. Tutti dunque si chiederanno per quale motivo la ragazza non abbia raccontato nulla alla madre su questa delicata vicenda.

Anticipazioni Beautiful, Flo accolta con gioia nella famiglia Logan

I fan di Beautiful continuano a seguire con interesse le vicende di casa Forrester che, ogni pomeriggio, a partire dalle ore 13:40, tengono incollati al televisore oltre tre milioni di spettatori. La serie americana, risulta essere una delle soap tv più viste in questo periodo e i continui colpi di scena, continuano ad appassionare il pubblico da casa.

Le vicende, da diverse puntate, sono incentrate su Flo, la quale ha scoperto di essere figlia di Storm Logan.

La giovane, sarà accolta con gioia dalla sorelle Logan e da Hope, entusiasta di avere una cugina. Brooke, Katie e Donna, dopo un primo momento di incredulità, renderanno partecipe Flo dei ricordi su Storm e le racconteranno di come fosse un uomo speciale che, tra le altre cose, ha sacrificato la sua vita, per amore della sorella Katie.

Shauna scopre che Flo era rimasta incinta nella prossima puntata di Beautiful

Mentre per la maggior parte del tempo le Logan cercheranno di far conoscere meglio il loro fratello Storm alla nipote, ben presto il discorso si sposterà sull'adozione e, suo malgrado, Shauna verrà a conoscenza che la figlia è rimasta incinta.

Le tre sorelle Logan, Hope e Wyatt rimarranno di sasso quando si renderanno conto che Shauna non sapeva nulla della gravidanza della figlia e avranno il timore di aver fatto una colossale 'gaffe'.

Tutti infatti si chiederanno se Flo avesse davvero intenzione di rivelare a Shauna di essere rimasta incinta.

Beautiful, puntata del 20 aprile: Shauna vuole saperne di più sulla gravidanza di Flo

Bill intanto, insieme a Quinn si renderà conto che Steffy ha adottato inconsapevolmente la nipote di Storm Logan, mentre Brooke non riuscirà a capire come sia possibile che Shauna non si sia accorta della gravidanza della figlia. Anche Wyatt sarà perplesso, visto che ricorderà di come fossero legate madre e figlia in passato. Hope invece, cercherà di difendere la scelta della cugina sostenendo che, probabilmente, la giovane ha vissuto un'esperienza così traumatica da non riuscire a confessarla nemmeno alla proprio madre.

Flo e Shauna si riprometteranno di parlare della vicenda una volta rimaste sole.

In attesa di scoprire qualcosa in più sul rapporto tra Flo e la madre, non resta che seguire il nuovo episodio di Beautiful in onda lunedì 20 aprile su Canale 5 a partire dalle 13.40.