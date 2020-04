Benedetta Rossi è stata insultata su Twitter da un ragazzo due giorni fa. La food blogger non è mai al centro dei Gossip, ma nella giornata di ieri il suo nome era su tutte le testate giornalistiche e blog per via di un hater che l'aveva insultata. Il nome della cuoca marchigiana e' stato fra i primi posti fra le tendenze di Twitter e in rete e sui social ha ricevuto sostegno da parte di migliaia di persone. La conduttrice di 'Fatto in casa per voi' è seguitissima sui social, sul suo account Instagram ha oltre 2 milioni e mezzo di fan che la ammirano per la sua semplicità.

Dopo l'episodio spiacevole che l'ha vista protagonista, il suoi followers su IG sono aumentati di 15.000 account e nella giornata di ieri la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, con le scuse del ragazzo.

Benedetta Rossi ha ricevuto una mail con le scuse da parte del ragazzo che l'aveva insultata sui social

La vicenda degli insulti su Twitter è terminata bene e con il segno di pentimento da parte dell'hater che aveva usato brutte parole nei confronti di Benedetta Rossi. La stessa cuoca marchigiana ha voluto condividere nella giornata di ieri, la mail che ha ricevuto proprio dal ragazzo con cui aveva avuto un botta e risposta sul suo profilo social.

Il messaggio è stato riportato per intero dalla stessa Youtuber sul suo profilo Instagram. Qui sotto quanto pubblicato dalla conduttrice.

Il pentimento del ragazzo è stato evidente e ha cercato di scusarsi con Benedetta: "Le chiedo scusa perché posso capire il male che hanno potuto creare le mie parole". L'hater ha proseguito poi affermando: "Non sono un bullo". La Rossi ha accettato le scuse del ragazzo e ha infatti corredato la foto della mail con una didascalia.

Il perdono di Benedetta Rossi

La food blogger ha commentato così il gesto del ragazzo: "Giusto o sbagliato, per noi questa storia finisce qui. Secondo me è finita in modo positivo e ho apprezzato il coraggio di chiedere scusa". La cuoca marchigiana ha inoltre detto che tutti nella vita commettiamo errori e non possiamo evitarlo. L'errore più grande che le persone possono commettere è quello di non imparare nulla dai nostri sbagli.

La conduttrice di 'Fatto in casa per voi' si è augurata che Luka, il ragazzo che l'ha insultata e tutti coloro che hanno seguito questo evento, siano riusciti ad imparare qualcosa dalla vicenda. Benedetta Rossi ha affermato inoltre che sarebbe veramente bello se tutti usassero sempre la gentilezza, dal momento che non si paga. Sotto al post della presentatrice di 'Fatto in casa per voi', sono apparsi oltre 3000 commenti di apprezzamento e più di 65000 cuoricini. Fra le parole dei followers di Benedetta Rossi viene rimarcata la spontaneità, gentilezza e semplicità con cui la cuoca ha gestito la vicenda, accettando anche le scuse da parte del ragazzo.

Il profilo Instagram della food blogger è cresciuto rapidamente di oltre 15000 fan in una sola giornata.