Giovedì 16 aprile, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la quarta puntata di 'Doc-nelle tue mani', la serie tv campione di ascolti in questa primavera 2020. Con la messa in onda dei due episodi di questa sera si concluderà, per il momento, la messa in onda della serie che vede protagonista Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti. Le puntate restanti, da quanto si apprende, verranno trasmesse probabilmente in autunno, non appena l'emergenza sanitaria permetterà l'ultimazione di alcune scene. Le anticipazioni riguardanti quanto in onda oggi 16 aprile, vedranno Andrea e Agnese molto preoccupati per la salute della figlia Carolina, giunta in ospedale con una patologia di difficile diagnosi.

Doc-Nelle tue mani: Carolina giunge in ospedale e getta nel panico Andrea e Agnese

Grande successo per la fiction Rai che vede protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli e che tornerà sugli schermi oggi 16 aprile in prima serata con altri due episodi. Il primo, dal titolo 'Like', vedrà l'arrivo in ospedale di Carolina, la figlia di Andrea Fanti e Agnese. La giovane sembrerà soffrire di una patologia di difficile diagnosi e questo creerà non poche tensioni tra i suoi genitori. Entrambi vorranno impegnarsi per il bene della figlia, ma i conflitti tra loro sembreranno inevitabili.

Nel frattempo, gli specializzandi saranno distratti da una appariscente influencer mentre Alba comincerà a nutrire un sentimento di gelosia nei confronti di Riccardo.

Doc- Nelle tue mani, anticipazioni del 16 aprile: 'Il giuramento di Ippocrate'

Il ricovero in reparto di Carolina farà sì che Andrea cerchi in tutti i modi di aiutare la figlia a riprendersi, ma non solo. Questa sarà anche l'occasione per Fanti di tornare ad essere un buon padre, dopo quanto accaduto a seguito della morte di Mattia e dell'aggressione che gli ha causato l'amnesia.

Andrea, quindi, riprenderà a corteggiare l'ex moglie Agnese, con l'obbiettivo di ricucire il loro rapporto. Le anticipazioni riguardanti la quarta puntata di 'Doc-nelle tue mani' svelano inoltre che, Gabriel soffrirà di un misterioso mal di testa e che gli renderà difficile occuparsi di un paziente. Elisa e Riccardo, invece, saranno impegnati con la cura di un aspirante astronauta.

Doc- Nelle tue mani, i restanti quattro episodi dovrebbero andare in onda in autunno

Da quanto si apprende, la fiction Rai 'Doc-Nelle tue mani' è composta da un totale di otto puntate, quattro delle quali in onda tra marzo e aprile. Le restanti quattro, invece, sono ancora in fase di lavorazione, motivo per il quale non andranno in onda subito ma, presumibilmente, in autunno. Ciò anche a causa dell'emergenza sanitaria che non ha permesso l'ultimazione di alcune riprese della serie tv, così come dichiarato anche dallo stesso Luca Argentero (Andrea Fanti) durante l'ospitata a Domenica In dello scorso 22 marzo.