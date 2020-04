Benedetta Rossi, l'amatissima food blogger [VIDEO]marchigiana è sempre stata lontana dai Gossip e da attacchi mediatici. La cuoca infatti è osannata sui social e seguitissima sul web, tanto da avere milioni di visualizzazioni sul suo canale Youtube e due milioni e mezzo di followers su Instagram. Benedetta però, nonostante ami molto curare i suoi social, ha da diverso tempo un account su Twitter che non usa molto, ma oggi è entrata fra le tendenze in quanto ha risposto a degli attacchi che ha ricevuto tramite cinguettii poco carini di un utente.

Il suo nome è fra gli hashtag più popolari del 14 aprile.

Benedetta Rossi e gli attacchi su Twitter

Nella giornata di ieri, Benedetta Rossi è stata insultata pesantemente da un utente del web, evento rarissimo visto il seguito che ha la simpatica food blogger. La cuoca marchigiana non è riuscita a stare in silenzio dopo questi attacchi ricevuti ed ha sferrato risposte dirette e mirate proprio alla persona che aveva osato insultarla dandole della cretina. Qui sotto le immagini con le risposte della conduttrice di 'Fatto in casa per voi'.

Non ringraziatemi.

Benedetta Rossi ✈️✈️✈️✈️ pic.twitter.com/cRH8vTJYYn — Moreno Stai Sereno 🏳️‍🌈 (@MRNSTSRN) April 13, 2020

non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB...Alla faccia del cazzo a me sembra un ritrovo di bulli frustrati ...comunque stacce fratè...il cretino sei tu — Benedetta Rossi (@homemadebybenny) April 13, 2020

"non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce.

Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB...Alla faccia del c***o a me sembra un ritrovo di bulli frustrati ...comunque stacce fratè...il cretino sei tu"

Subito su Twitter l'hashtag 'BenedettaRossi' è entrato in tendenza e al momento si trova in quinta posizione fra i più usati in Italia questa mattina.

L'ironia sui social

Dopo la vicenda ed essere entrata in tendenza, si sa che il web ironizza sempre e rende omaggio con frasi divertenti e caricature sugli eventi.

Da subito gli utenti hanno ribattezzato la famosa trasmissione da lei condotta 'Fatto in casa per voi' in 'C... in casa per voi'. Di seguito alcuni dei commenti più divertenti. Un utente ha ironizzato con una foto della cuoca sul suo tagliaerba, mettendo come didascalia "Benedetta Rossi asfalti & cementificazioni".

Un'altra persona ha fatto una caricatura della popolare food blogger con tanto di occhiali da sole e arma da fuoco.

Leggo gente che insulta Benedetta Rossi pic.twitter.com/ys2l2vsI7r — Fabrizio (@taraeffe) April 13, 2020

Insomma per il web nessuno deve permettersi di toccare l'amatissima Benedetta Rossi, i sostenitori sono troppi e l'unica persona che l'ha insultata non può competere di fronte a milioni di persone che la stimano.

E così, anche la stessa cuoca marchigiana si è presa l'ennesima rivincita, pubblicando fiera il suo essere in classifica, oltre che per le ricette viste da milioni di utenti su Youtube, anche per un dissing su Twitter e ha commentato con questo tweet ironico.

#8 in tendenze su Youtube con i Panzerotti e #8 in tendenze su Twitter con un Dissing ...🤟 pic.twitter.com/VxKO1Ilk3l — Benedetta Rossi (@homemadebybenny) April 14, 2020

Non sappiamo ancora se la vicenda sia finita, certo è che dall'ottava posizione, Benedetta ha ormai raggiunto la quinta posizione su Twitter.