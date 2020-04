L'emergenza Covid-19 ha costretto Beatrice di York a rinviare il matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi, previsto il 29 maggio a St. James Palace a Londra. A comunicare la notizia è stato il Buckingham Palace che ha fatto sapere che la coppia ha altri progetti nel cantiere. Il lockdown conferito in Regno Unito rende impossibile, d'altro canto, di organizzare la cerimonia, che inizialmente, si era preconfigurata con soli due testimoni.

I preparativi delle nozze di Beatrice di York: nessuna nuova data

Per il momento, Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi non stanno pensando a nessuna nuova data: le nozze sono state messe da parte e sicuramente saranno organizzate più avanti, quando l'emergenza sanitaria sarà debellata completamente. La paura del Coronavirus, inoltre, aveva messo in allarme i futuri ospiti che non avevano ancora ricevuto l'invito di partecipazione ufficiale. Prima dell'annullamento definitivo, i due futuri sposi avevano ipotizzato di organizzare una cerimonia privata e con pochi invitati.

Una soluzione alternativa che s’imbatte con lo stop che ha messo in difficoltà anche le altre coppie in procinto di sposarsi. Il matrimonio di Beatrice di York sarebbe stato molto diverso da quello di Kate Middleton e Meghan Markle: avrebbe mostrato uno stile meno sfarzoso e appariscente. Come se non bastasse, la principessa di York sarebbe stata la prima della Royal Family a divenire matrigna. Edoardo, infatti, è padre di un bambino di due anni, Christopher, avuto dalla sua precedente relazione con l'architetto Dara Huang.

La storia d'amore tra Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi si conoscono fin dall'infanzia. La madre di Edoardo, Nikki Williams-Ellis e il secondo marito, Christopher James, hanno profondi legami di amicizia con la famiglia York da molti anni. Edoardo e Beatrici sono stati sorpresi insieme per la prima volta, il 12 ottobre 2018, alle nozze della principessa Eugenia.

Da quel momento, i due non si sono mai più separati e hanno ufficializzato il loro fidanzamento nel 29 settembre 2019. A comunicare la lieta notizia sono stati i genitori di Edoardo che hanno annunciato in una nota che il proprio figlio e Beatrice sono fatti l'uno per l'altro e che il matrimonio non potrà essere che un evento importante e meraviglioso per rafforzare ancora di più il loro legame. Edoardo, inoltre, ha fatto sapere che la proposta di nozze alla sua compagna Beatrice è stata fatta in Italia, il suo paese d'origine e che il lussuoso anello di fidanzamento è stato realizzato con l'aiuto del famoso designer di gioielli inglese Shaun Leane.