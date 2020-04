La decisione di allontanarsi definitivamente dalla Royal Family da parte di Meghan Markle e del Principe Harry ha fatto sì che in molti manifestassero il dissenso circa tale proposito. In realtà, nelle ultime settimane, i due coniugi hanno lanciato un nuovo marchio di nome Archewell che dovrebbe garantire entrate milionarie anche se, per ora, non sembrerebbe aver sortito l'effetto sperato.

L'attacco degli hacker

Il marchio dei coniugi Meghan Markle e il Principe Harry, Archewell, al momento, non si è rivelato come un grande investimento.

In realtà, i pirati informatici hanno acquistato il dominio del sito inserendovi un brano tratto da YouTube dedicato, ironicamente, a Lady Markle. In molti, dopo questo spiacevole episodio, pensano che Kate Middleton e la Regina Elisabetta non siano poi così dispiaciute circa tale attacco informatico. Infatti, così com'è noto a tutti, le due donne avrebbero considerato come azzardo quello di voler lanciare un marchio in questo periodo così difficile per l'intero mondo.

Conoscendo bene la determinazione di Meghan, sicuramente queste parole non l'avranno scalfita più del dovuto.

Infatti, insieme al marito Harry, ha deciso di ritornare a vivere a Los Angeles per riprendere la sua carriera da attrice. Ricordiamo che in molti l'hanno conosciuta nelle vesti della protagonista della serie tv americana Suits.

Notizie dalla Royal Family

Se Meghan Markle ed il secondogenito di Diana si ritrovano a dover risolvere la questione legata all'hackeraggio del loro marchio Archewell, è giusto evidenziare come in seguito all'emergenza Covid-19, il Principe Harry abbia deciso di restare negli Stati Uniti.

Infatti, una delle notizie delle ultime settimane è stata quella inerente al contagio del virus da parte del Principe Carlo. Quest'ultimo, nonostante le sue condizioni di salute non siano mai state preoccupanti, non ha potuto contare sull'appoggio di Harry in quanto lontano da Londra.

Sui social network molti fan della Royal Family hanno evidenziato come Harry e la moglie Meghan abbiano voluto tagliare i ponti con la famiglia inglese.

Inoltre la Regina Elisabetta ha vietato loro di utilizzare il marchio Sussex , da qui la nascita del nuovo marchio Archewell.

Il gesto della Regina

La Royal Family si mostra molto unita nonostante l'emergenza sanitaria. Infatti, la Regina Elisabetta è rimasta a Windsor, mentre Carlo è con Camilla nella tenuta in Scozia e, infine, Kate e William sono ad Anmer Hall. Dato che a breve Charlotte e Louis festeggeranno il loro compleanno, la Regina sembrerebbe aver deciso di fare una sorpresa ai pronipoti, forse, con un video di auguri.