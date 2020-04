Andrea Damante e Giulia De Lellis sono ufficialmente una coppia. Dopo i Gossip che si sono rincorsi da febbraio sulla loro frequentazione, da pochi giorni hanno ufficializzato il loro ritorno insieme attraverso un video pubblicato da Andrea Damante sul suo profilo IG. I due influencer ormai non si nascondono più e nel corso di un'intervista su Instagram per un canale sportivo, il bel dj veronese ha confermato di stare trascorrendo queste giornate a casa con Giulia De Lellis e con la sua famiglia.

Andrea Damante conferma di essere con Giulia De Lellis

Nel corso di un'intervista in diretta Instagram, per un canale sportivo, il giornalista ha ricevuto molte domande dai fan della coppia, riguardo al suo rapporto con Giulia De Lellis. La domanda più frequente che è stata fatta dai followers dei Damellis è stata: "Sei da solo in questa quarantena?" L'ex tronista di Uomini e Donne ha potuto confermare quanto ormai aveva già fatto trapelare attraverso le sue storie Instagram pubblicate nei giorni scorsi.

"Ma no, ma si sa, sono con la mia ragazza, suo fratello, una sua amica, sua mamma". Il dj veronese ha proseguito poi affermando: "Non sono da solo, fortunatamente perché, insomma, sono quaranta, cinquanta giorni che è iniziata questa roba qua, solo non ce l'avrei fatta, sono in bellissima compagnia." All' ennesime domande di fan che chiedevano un saluto da parte di Giulia De Lellis, Andrea Damante ha detto che era impegnata a guardare un film da un po' con gli altri, quindi non poteva.

Qui sotto il video completo con le dichiarazioni del Dama.

Il ritorno dei Damellis

Andrea Damante, nella serata di venerd' 17 aprile, ha pubblicato nelle sue storie Instagram il primo video con Giulia De Lellis, dopo il loro ritorno di fiamma. Nei video i due fidanzati sono sul terrazzo di casa di Giulia mentre si allenano insieme. Il sottofondo scelto per i video è la famosa canzone di Tommaso Paradiso: 'Non avere paura'.

Qui sotto quanto ha pubblicato l'ex tronista.

I fan della coppia avevano manifestato un po' di disappunto e malcontento, in seguito al loro video messaggio per la puntata di Verissimo, nella quale sono apparsi divisi. Le bimbe di Giulia De Lellis e i sostenitori dei Damellis non hanno approvato questa scelta di fare due messaggi separati dallo stesso terrazzo di casa. Sul web ci sono stati diversi commenti negativi che si sono incentrati soprattutto sul non riuscire a capire perché tenere nascosta questa relazione. Finalmente i followers sono stati accontentati con il video in cui la coppia era intenta ad allenarsi.

L'altra sera Giulia De Lellis ha pubblicato questa storia sulle sue storie Instagram.

La popolare influencer avrà solo ironizzato sull'accordo che vedrebbe un maxi risarcimento per l'attrice in caso di un tradimento da parte del marito, oppure c'è aria di nozze in vista? Solo il tempo dirà se per i Damellis ci saranno fiori d'arancio