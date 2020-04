Dopo che per qualche giorno si è parlato di una loro possibile crisi, Riccardo Guarnieri ed Ida Platano hanno deciso di utilizzare i social network per fare un po' di chiarezza sulla loro situazione. La coppia nata durante una recente edizione di Uomini e donne, dunque, su Instagram ha smentito con ironia le voci che volevano la dama in dolce attesa ed ha lasciato intendere che presto i fan potranno rivederli in Tv.

Ultime indiscrezioni sulla coppia di Uomini e Donne Over

I Gossip che circolano di recente su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sono tanti e contrastano l'uno con l'altro: soltanto pochi giorni fa, per esempio, sul web impazzava l'indiscrezione secondo la quale la coppia di Uomini e Donne sarebbe in crisi a causa di un'insolita assenza dai social network.

Nel fine settimana appena trascorso, invece, i protagonisti del Trono Over non solo hanno smentito di essersi lasciati, ma si sono ritrovati al centro di una chiacchiera che li vorrebbe prossimi a diventare addirittura genitori.

Non si sa bene chi sia stato il primo a diffondere la voce sulla presunta dolce attesa della bresciana, fatto sta in rete si è parlato a lungo di questo, almeno fino a quando non sono stati i diretti interessati ad esporsi per fare chiarezza a riguardo.

Nessun bebè in arrivo per Ida e Riccardo dopo Uomini e Donne

La Platano e Guarnieri, per smentire le voci di crisi che sono circolate sul loro conto, hanno deciso di fare una diretta su Instagram non molti giorni fa. La coppia nata nel Trono Over di Uomini e Donne ha risposto in modo più o meno esaustivo alle tante domande che i followers hanno fatto loro, la maggior parte delle quali erano sui risvolti che ha avuto il loro rapporto d'amore da quando le telecamere di Canale 5 si sono spente.

A chi gli ha chiesto spiegazioni circa il bebè che Ida starebbe aspettando, Riccardo ha fatto sapere: "A meno che non è incinta dello Spirito Santo, ma non credo".

Il cavaliere ha usato la sua solita ironia per negare l'indiscrezione che lo vorrebbe prossimo a diventare padre, ma ha anche lasciato intendere con le sue dichiarazioni che tra lui e la compagna potrebbe esserci un po' di freddezza dal punto di vista fisico.

"Rassicuriamo tutti: non è incinta", ha chiosato il pugliese nel corso della live che ha fatto sui social network di recente assieme alla sempre sorridente compagna.

Ida e Riccardo nel cast del nuovo Uomini e Donne

Un'altra curiosità che i fan di Ida e Riccardo avevano, era quella sul loro possibile ed imminente ritorno in Tv: sono giorni, infatti, che si dice che la coppia parteciperà alle nuove puntate di Uomini e Donne, quelle che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 20 aprile.

A chi gli ha domandato se lui e la fidanzata faranno parte del cast del dating-show per supportare l'amica Gemma Galgani, Guarnieri ha risposto in modo un po' evasivo: "Se ci saremo anche noi?

Chi lo sa. Vedremo. Voi guardatelo".

A rispondere in maniera più soddisfacente, è stata la Platano che non è riuscita a mentire quando le è stato chiesto se anche lei aiuterà la dama torinese nella ricerca dell'anima gemella: la parrucchiera, infatti, ha detto subito di "sì" quando qualcuno ha provato ad avere delucidazioni sul suo futuro in televisione.

Quello che faranno i piccioncini nel corso degli appuntamenti inediti del programma Mediaset, ancora non si sa: per il momento, è stato reso pubblico da Witty Tv soltanto un breve video nel quale si vedono Ida e Riccardo dare dei consigli a Gemma (che assieme a Giovanna Abate cercherà un fidanzato affidandosi solo al mondo virtuale) in collegamento dall'abitazione dove stanno trascorrendo la quarantena.