In attesa del ritorno sul piccolo schermo delle nuove puntate di Uomini e Donne, con un format del tutto diverso dal precedente, alcune dame e alcuni cavalieri hanno rilasciato delle interviste , in cui raccontano di come si preparano settimanalmente per la sfilata. In particolare, Armando Incarnato e Barbara De Santi hanno parlato anche di Gemma Galgani.

Armando Incarnato parla di come vive il momento della sfilata e di quanto apprezzi Gemma

Durante le puntate del trono Over di Uomini e Donne, ogni settimana va in onda una sfilata di moda, a cui partecipano alcuni membri del parterre maschile e femminile del programma.

Alcuni dei partecipanti, in questi giorni hanno rilasciato delle interviste e hanno parlato di come vivono il momento della sfilata. Tra questi c'è Armando Incarnato, il quale afferma che, quando si prepara per questo momento è sempre molto entusiasta e si diverte molto. Confessa che non cerca di seguire nessuno come modello da imitare, ma proietta sempre sé stesso in ogni tema da rappresentare. Per questo non trova molta difficoltà nello scegliere l'outfit da indossare. Inoltre, rivela qual è il suo segreto per vivere nel migliore dei modi la sfilata: cerca di non dare troppo peso al giudizio di chi è chiamato a dare i punteggi.

Questo perché è consapevole che, alla maggior parte degli altri partecipanti, non sta molto simpatico e che la simpatia o l'antipatia influisce molto sul giudizio.

Incarnato, durante l'intervista parla anche di Gemma Galgani. Nei confronti della dama torinese afferma che 'La dama che mi colpisce sempre di più durante le sfilate è Gemma: riesce a essere ogni volta in tema, gioiosa, allegra, solare e soprattutto la trovo ogni volta molto riconoscente nei confronti di chi, a prescindere del voto, ha espresso il proprio pensiero'.

Barbara De Santi cerca di impegnarsi per le sfilate e lancia una frecciatina a Gemma

Anche la De Santi fa delle dichiarazioni su come si prepara ogni settimana per la sfilata. Per lei, il momento della sfilata è un ulteriore occasione, anch'essa molto importante, per farsi conoscere per parlare di sé. Per questo, cerca di impegnarsi al meglio delle sue possibilità. Il suo obiettivo è quello di non volere sembrare troppo banale.

Per questa ragione, non ama molto i temi riguardanti la seduzione. Quando viene assegnato un tema attinente a questa sfera, cerca di reinterpretare il tema a modo suo. Inoltre, afferma che sceglie sempre con cura, oltre all'abbigliamento, anche le musiche e dei modi originali per rappresentare i vari temi assegnati. La sfilata che ricorda con più affetto è, senza dubbio, la prima. In questa occasione, parla di Gemma e afferma che si prende troppo sul serio.