Amici 19 è terminato da un paio di settimane, ma il Gossip su alcuni degli allievi continua a tenere banco. A finire di nuovo sotto i riflettori sono: Talisa Ravagnani, Javier Rojas e il rapper DevilA. Scendendo nel dettaglio, quest'ultimo ha apprezzato su Instagram uno degli ultimi scatti pubblicati dalla ballerina.

Nei giorni scorsi DevilA aveva lasciato una sorta di dedica all'indirizzo di Talisa. Quest'ultima a quanto pare sembrava avere molto apprezzato. Javier Rojas invece, non aveva proferito alcuna parola in merito all'accaduto.

DevilA ci ricasca con Talisa: fan pensano in una crisi con Javier

Javier rojas e Talisa Ravagnani da qualche giorno a questa parte non interagiscono più con i loro follower su Instagram. Per questo motivo alcuni fan hanno pensato ad un'ipotetica crisi.

In realtà parlare di crisi tra i due ex allievi di Amici 19 è alquanto prematuro: Talisa e Javier hanno un'interesse reciproco, ma non hanno mai dichiarato di essere fidanzati. Inoltre, i due giovani continuano a seguirsi sui social e scambiarsi dei cuoricini.

In queste ore il rapper DevilA ha commentato uno degli ultimi scatti pubblicati dalla Ravagnani. Questa volta il rapper anziché lasciare un commento romantico all'indirizzo della sua ex compagna di scuola ha scritto: "Avevo letto it's supposted. Comunque niente commento tecnico stavolta. Senza troppi tecnicismi insomma".

Anche in questo caso la destinataria del commento ha apprezzato le parole del rapper.

In tutto questo, alcuni fan di Javier Rojas si sono chiesti come mai il ballerino cubano non abbia detto o fatto nulla. Alcuni fan addirittura sono arrivati a pensare che il Rojas non sia geloso di Talisa. Altri invece, hanno ipotizzato che Javier non sia minimamente interessato a Talisa.

Javier Rojas fa un altro passo verso la Ravagnani

Mentre alcuni telespettatori di Amici 19 si chiedono in quali rapporti siano i due ex ballerini di Amici 19, Javier Rojas ha fatto un altro passo in avanti verso Talisa Ravagnani.

Stando ad alcuni indizi forniti dai social, il vincitore del circuito danza della scuola più famosa d'Italia avrebbe smesso di seguire su Instagram la sua ex fidanzata Sol. In molti hanno apprezzato molto il gesto del danzatore, vedendola come una prova d'amore verso la Ravagnani.

Ricordiamo che in una recente diretta Instagram dei due giovani, il Rojas aveva espresso il desiderio di andare ad abitare con la sua collega ed ex compagna di scuola, di avere un cane e un barattolo di cioccolata. Inoltre Javier aveva confessato, che appena terminata la quarantena vorrebbe raggiungere proprio Talisa per incontrarla.