In seguito ai litigi avuti con Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti ha deciso di avere un confronto. Le due concorrenti del Grande Fratello si sono trovate d'accordo sul fatto che il clima all'interno del Grande Fratello sia diventato pesante. A tal proposito la dottoressa ha fatto una critica sull'atteggiamento di Lorenzo Spolverato: "Viene da chiedermi se lui vuole amici o discepoli".

La riflessione di Mariavittoria

Mentre Chiara stava lavando le stoviglie è stata raggiunta da Mariavittoria che, a sua volta, è tornata a parlare degli ultimi litigi avvenuti all'interno del reality show.

La dottoressa ha spiegato di essersi sfogata con i "rivali" di Lorenzo solo ed esclusivamente perché in quel momento era arrabbiata: "Io non sono andata lì per riportare le cose". A seguire le due concorrenti si sono ritrovate d'accordo sul fatto che al GF si è venuto a creare un clima teso e Mariavittoria ha ammesso di essere dispiaciuta: "Ci sono persone a cui mi sono affezionata, per questo mi dispiace che non ci diamo neanche più il buongiorno". L'argomento si è poi spostato sulla condotta di Lorenzo Spolverato e Minghetti ha tagliato corto: "Lui è sempre sul piede di guerra. Per questo motivo che io mi chiedo se lui vuole accanto degli amici o dei discepoli". E ancora: "Se lui è mio amico perché non si chiede perché ho avuto quella reazione?

Da mesi cerco di sdrammatizzare le battutine che lui mi fa su Javier, Helena e Amanda". Poi la diretta interessata ha ribadito che ai fini del gioco non nominerà mai le persone che non le hanno fatto un torto: "Io non nomino un concorrente solo perché ha litigato con lui". Infine, Mariavittoria ha concluso lanciando un'ulteriore critica al 28enne milanese: "Lorenzo da mesi lancia frecciatine, portando la gente all'esasperazione.

Il punto è che lo fa solo con chi gli fa comodo, visto che con Giglio non ha litigato".

La versione di Chiara

Chiara Cainelli non ha condiviso il discorso di Mariavittoria su Lorenzo. A tal proposito ha riferito: "Io in lui non ho mai visto che cerca alleanze. A me non ha mai detto nulla, forse sei tu che parti prevenuta nei suoi confronti".

Inoltre l'influencer ha trovato di cattivo gusto che Mariavittoria sia andata subito a parlare con le persone che maggiormente criticano Spolverato.

In un secondo momento le due concorrenti si sono ritrovate ad affrontare delle vecchie ruggini sorte tra di loro: "Io non mi sono avvicinata a te, perché tu eri vicina al gruppo rivale al nostro. Per questo motivo non sono venuta a cercarti per un chiarimento". Chiara crede che Lorenzo nei suoi confronti si è sempre comportato in modo corretto: "Lui non mi ha mai detto chi nominare".