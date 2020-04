Andrea Denver è intervenuto in una diretta Instagram con il magazine Chi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha rivelato un retroscena inedito sul ritorno di fiamma dei ‘Damellis’. Inoltre ha parlato di come sta trascorrendo la quarantena e del rapporto instaurato con Adriana Volpe.

Per chi non lo sapesse, il modello italo-americano è molto amico del deejay veronese. La loro amicizia dura da circa 15 anni. Giulia De Lellis invece, Denver l’ha conosciuta solamente dopo l’esperienza a Uomini e Donne.

Le dichiarazioni su Andrea Damante e Giulia De Lellis

Durante la diretta Instagram di Chi, l’ex gieffino non si è tirato indietro dall’esprimere un giudizio sul ritorno di fiamma di Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Andrea Denver ha rivelato di essere al corrente della reunion: “Sono contento perché so che lui è felice con la De Lellis”. Inoltre il modello ha dichiarato, che l’influencer romana è molto simpatica e secondo lui è sempre stata innamorata del suo ex.

Poco dopo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha aggiunto di essere contento, che la coppia stia trascorrendo la quarantena insieme.

Prima di concludere il capitolo legato ai ‘Damellis’, Andrea Denver ha lanciato una vera e proprio bomba di Gossip: “Andrea mi ha sempre detto che anche quando non stavano insieme, lui era innamorato”. Infine l’ex gieffino ha concluso dicendo, che l’amore vince sempre.

La quarantena di Andrea Denver

Il modello italo-americano ha speso delle parole d’affetto per Adriana Volpe.

Andrea Denver ha confessato, che non avrebbe mai pensato di creare un’amicizia del genere in un reality-show.

Poi, ha tagliato corto sulla conduttrice di Trento: “La porto nel cuore.” Infine Andrea ha aggiunto, che se la Volpe fosse stata single sarebbe rimasto destabilizzato.

Una volta fatta chiarezza sul rapporto con Adriana Volpe, Andrea Denver ha raccontato come sta trascorrendo la quarantena. L’ex gieffino si trova in Veneto nella sua casa, ma non ha nascosto di vedere anche i suoi genitori visto che abitano di fronte al suo domicilio.

Per quanto riguarda la sua fidanzata, i due non sono più riusciti a stare insieme, tanto che non si vedono da oltre 100 giorni. Anna Wolf, infatti, è bloccata in North Carolina. Nonostante la coppia sia distante fisicamente, è vicina col cuore visto che passano delle ore in videochiamata: “Spero di vederla presto”. Uscito dal Grande Fratello, Andrea Denver ha confidato che non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere: “Non sapevo del blocco degli aerei”. Il giovane ha affermato di aver chiesto speso della situazione in America, ma non avrebbe mai ricevuto una risposta in merito.