Continua la programmazione di 'DOC - Nelle tue mani' in onda giovedì 9 aprile alle 21:25 su Rai1 con la terza puntata inedita della serie. Saranno trasmessi il quinto e il sesto episodio, 'L'errore' e 'Come eravamo'. Il protagonista Andrea Fanti continuerà la sua vita nelle corsie dell'ospedale dove non è più il temuto primario di Medicina Interna ma l'aiutante degli specializzandi. Il personaggio, interpretato da Luca Argentero, ha perso la memoria e non ricorda più gli ultimi dodici anni della sua vita.

Dopo aver cercato di riconquistare la moglie, dalla quale si è scoperto separato, il protagonista dovrà affrontare una paziente che chiede di farsi curare soltanto da lui, senza sapere le condizioni in cui si trova il primario. Le anticipazioni relative agli episodi 5 e 6 del medical drama rivelano che il pubblico assisterà anche ad un salto indietro nel tempo. Verranno infatti mostrati alcuni avvenimenti accaduti dieci anni prima.

Anticipazioni 9 aprile 'DOC - Nelle tue mani' 5° episodio: 'L'errore'

Il 9 aprile verrà trasmessa in prima visione assoluta su Rai1 a partire dalle 21:25 la terza puntata di 'DOC - Nelle tue mani'. Andranno in onda due episodi inediti della serie che precedono il finale di metà stagione. Nel 5° episodio dal titolo 'L'errore' Giulia porterà Andrea in reparto per risolvere la questione con una paziente che si rifiuta di farsi visitare.

La donna infatti vuole essere curata soltanto dal professor Fanti, ignorando che quest'ultimo non ricorda nulla degli ultimi dodici anni. Le anticipazioni rivelano che la sua condizione di amnesia causerà un grave errore. A causa di questo, gli specializzandi si troveranno pesantemente sotto pressione. Nel frattempo, Alba dovrà confrontarsi con il profondo risentimento che prova verso la madre.

Il 6° episodio di 'DOC - Nelle tue mani' in onda il 9 aprile: anticipazioni

Sempre giovedì 9 aprile verrà trasmesso il sesto episodio di 'DOC - Nelle tue mani' che sarà diverso rispetto a tutti gli altri già trasmessi. L'episodio speciale, 'Come eravamo', mostrerà ai telespettatori alcuni fatti della vita di Andrea Fanti accaduti dieci anni prima dell'evento traumatico responsabile della sua amnesia. Secondo le anticipazioni rilasciate in rete, il pubblico vedrà il protagonista entusiasta del suo lavoro e felice con la famiglia. Proprio quando sembrerà che tutto fili in modo equilibrato, la vita di Andrea potrebbe cambiare con un avanzamento di carriera.

Ciò gli causerà alcuni problemi poichè, oltre a dover conciliare impegni di lavoro e famiglia, Fanti dovrà affrontare come rivale il collega Marco. Su questi eventi ed altri saranno incentrati gli episodi 5 e 6 di 'DOC - Nelle tue mani' in onda in prima serata il 9 aprile.